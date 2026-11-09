Maďarské úřady zadržely Orbánova bratra, je podezřelý z pašování lidí

Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. Informovala o tom maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.
Případ souvisí s agenturami, které zprostředkovávají dočasná zaměstnání. Lidé, kteří byli do této kauzy zapleteni, podle vyšetřovatelů slibovali bezproblémové vyřízení povolení k pobytu pro zahraniční pracovníky, kdy se odvolávali na důvěrné vztahy s vlivnými úředníky.
V Budapešti a okolní Pešťské župě podnikli kriminalisté domovní prohlídky a také zde zadrželi několik osob. Podrobnosti chtějí vyšetřovatelé podle MTI oznámit později odpoledne.
Já jsem terčem, prohlásil expremiér
„Cílem této špinavé hry je zbavit se politického odpůrce a vybudovat systém vlády jedné strany,“ uvedl expremiér Viktor Orbán. „Já jsem terčem a můj bratr je pouhým prostředkem,“ poznamenal.
Maďarský premiér Péter Magyar, který se po dubnových vítězných volbách ujal vlády se svou stranou Tisza, v minulosti naopak obviňoval Orbána, že je to on, kdo chce systém v zemi změnit tak, aby u moci zůstala strana Fidesz. Magyar taky na zadržení Árona Orbána poukázal, když na facebooku sdílel zprávu médií.
Agentura AFP poznamenala, že původní zprávu o zadržení bratra někdejšího ministerského předsedy zveřejnil portál Kontroll, který vlastní bratr současného premiéra Márton Magyar. AFP také uvedla, že Áron Orbán podobně jako další členové expremiérovy rodiny za vlády Viktora Orbána úspěšně podnikali.