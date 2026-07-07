V Oxfordu otevřelo první britské romantasy knihkupectví

Studia v Oxfordu formovala spisovatele, jako je autor Pána prstenů J. R. R. Tolkien nebo C. S. Lewis, jenž sepsal Letopisy Narnie. K příznivcům těchto literátů přibyli v univerzitním městě od letošního července fanoušci novějšího subžánru. Otevřelo tu totiž první kamenné knihkupectví v Británii zaměřené výhradně na romantasy.
Otevření specializovaného knihkupectví Bad Girl Books je potvrzením trendu, který mezi čtenáři, nebo přesněji čtenářkami, posiluje BookTok či Bookstagram. Tedy tiktoková a instagramová videa zaměřená na literaturu. Knižní influenceři si oblíbili pikantní příběhy kombinující romantiku a fantasy. Ne nadarmo byl výraz „romantasy“ jedním z favoritů na slovo roku 2024 v anketě vyhlašované lexikografy z Oxfordské univerzity.
Díky knižnímu tipu ze sociálních sítích propadla romantasy i majitelka obchodu Starlin Marotová. Komunitu z internetu chtěla přenést od off-line světa. Nejprve míru zájmu testovala pop-up, tedy dočasnými, romantasy obchody, kde si čtenáři a čtenářky mohli popovídat o svých oblíbených titulech a další koupit. Jen kvůli těmto „stánkům“ přilétali zájemci z Norska či Itálie.
Úspěch pomohl Marotové vydělat dost peněz na otevření kamenného knihkupectví, kde si lze v růžovém nákupním košíku k pokladně donést bestsellery, ale i romány vydávané nezávislými nakladatelstvími nebo vycházející ve speciálních výpravných edicích. Romantasy obchod je přitom dalším a specifičtějším stupněm odrážejícím oblibu romantických příběhů, protože loni v Londýně otevřelo knihkupectví specializované výhradně na romantickou literaturu. Tedy nejen tu vytěžující fantasy a s eroticky žhavými scénami.
Romance na vzestupu
Tržby za beletrii ve Velké Británii se díky předloňskému nárustu prodeje romantických a fantasy knih poprvé vyšplhaly nad miliardu liber, připomíná BBC. Autorky romantasy Sarah J. Maasová či Rebecca Yarrosová celosvětově prodávají miliony výtisků knih typu Onyxová bouře nebo Dvůr trnů a růží.
Mnozí se na romantické příběhy, nota bene na „sprosťárny s monstry“, stále dívají spatra jako na brak. S rostoucí popularitou tohoto žánru někteří čtenáři a odborníci z oboru sice tvrdí, že se pohled na romance mění k lepšímu, jiní však mají za to, že proniknout do mainstreamu brání romantickým příběhům sexismus, uvádí The Guardian.
„Bad Girls přijímá ‚nemravnou“ pověst, kterou si tento žánr vysloužil. Na knihách o ‚zlobivých holkách‘ není nic špatného a romantasy mi připadá jako ten nejinspirativnější a nejzábavnější žánr, jaký jsem kdy četla,“ říká majitelka oxfordského obchodu.
Romance baví i české čtenáře
V Česku patří romány pro ženy mezi stabilně nejžádanější, v posledních letech se jejich obliba zvyšuje i vlivem komunit čtenářů propojených na sociálních sítích. Roste počet zájemců o young adult, romantasy i dark romance. Poslední jmenovaný subžánr – vyznačující se temnými tématy, jako je manipulace či pomsta, a vášní – výrazně zvyšuje a vylepšuje prodeje románů pro ženy, uvedl pro ČTK Adam Pýcha z knihkupectví Knihy Dobrovský.
Podle Jana Stanka, marketingového ředitele skupiny Euromedia Group, kam patří kromě nakladatelství i síť knihkupectví Luxor a od loňského roku také síť Knihcentrum a část prodejen Kanzelsberger, patří právě romantika a young adult ke stabilně nejžádanějším žánrům. Spolu s thrillery a literaturou faktu se zaměřením na téma seberozvoje.
Trendem jsou podle Stanka kromě vztahových příběhů i sběratelské edice, série nebo sportovní romance a příběhy s queer tematikou.
I přes jejich komerční úspěchy zůstávají romance a young adult podle odbornice na literaturu Marie Voždové z Univerzity Palackého v Olomouci přehlíženy vědeckou komunitou. Přesto podle ní vyniká tato populární literatura silnými příběhy, ozvláštněným jazykem a různorodostí vypravěčských technik.