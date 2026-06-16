Konec jara prožívají na Zábradlí Brežněv i Dubček

Pražské Divadlo Na zábradlí jako poslední premiéru sezony uvádí dokumentární inscenaci Konec jara. Hra se vrací k jednáním předcházejícím srpnové invazi v roce 1968, ale i k tomu, co se pak dělo.
Konec jara přenese diváky do východoslovenské vesnice Čierná nad Tisou, kde se v červenci 1968 setkal Alexander Dubček s Leonidem Iljičem Brežněvem, tedy první tajemník ústředního výboru KSČ s nejvyšším sovětským představitelem, při posledním pokusu o odvrácení sovětské invaze.
Polodokumentární inscenace vznikala v režii a dramaturgii Petra Erbese a Borise Jedináka a zapojila se do ní velká část hereckého souboru. Tvůrci vycházeli ze stenozáznamů z jednání obou delegací a taky z telefonátů mezi Brežněvem a Dubčekem.
Jen jedna fiktivní postava
„Nás hlavně zajímala dynamika té skupiny, skrze práci na improvizacích a rešeršování jsme se dostávali k psychologii postav,“ podotýká Jedinák. Na jevišti se objevují komunisté s protichůdnými postoji i charaktery: Ludvík Svoboda, Vasil Biľak nebo Josef Smrkovský, jehož ztvárnila Kateřina Císařová. „O Smrkovským se říká, že byl velký workoholik, prodělal několik infarktů a práce pro něj byla vším,“ poznamenala k předloze své postavy.
Jedinou fiktivní osobou v inscenaci je Smrkovského tajemník a pravá ruka. „Je určitým reprezentantem společnosti a toho, jakým způsobem se do reformních komunistů do určité míry zamilovala,“ dodal Erbes. Konec jara zachycuje i dobové tlaky a manipulaci.