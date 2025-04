Hledáme nové trhy, řekl Jurečka. Koten kritizoval odchod z Ruska

Česko hledá nové trhy v rychle se rozvíjejících zemích v Asii, Africe či Jižní Americe, aby zajistilo alternativní odbytiště. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) to uvedl v souvislosti s novými americkými cly v Událostech, komentářích, které moderovala Tereza Řezníčková. Poslanec SPD Radek Koten kritizoval, že Unie odešla z ruského trhu. Situaci by podle něj výrazně zlepšilo zrušení Green Dealu.

Evropská unie by podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) měla dál usilovat o jednání se Spojenými státy. Cílem je podle něj obchodní vztahy EU s Washingtonem spíše prohlubovat než ho ničit.

Jde o země, které se rychle rozvíjejí, roste jim hrubý domácí produkt (HDP) a je v nich velká poptávka po technologiích z Evropy, upřesnil Jurečka. „Made in Czechoslovakia je tam pořád dobrá značka. My jsme v těch zemích často vypadli a neusilovali jsme o ty trhy, přestože tam máme dobrý brand, a teď se tam snažíme vracet,“ řekl ministr.

Doufá proto, že bude i na americké straně vůle dále jednat a celní válku ukončit, nebo ji alespoň minimalizovat. Česká vláda dlouhodobě usiluje o diverzifikaci trhu, což je způsob, jak snížit kupříkladu právě závislost na vývozu do USA, upozornil Jurečka s tím, že se nabízí Afrika, Jižní Amerika, Blízký východ či některé asijské státy.

Jurečka sleduje zavedení nových amerických cel s obavami. „Nikdo nemá radost z takovéto (obchodní) války, kdy se tu 35 let snažily všechny státy vytvářet dobré podmínky a odstraňovat zbytečné obchodní bariéry a těžit z čím dál tím většího vzájemného trhu. Ten mohou využívat naše firmy, které díky tomu mohou dát práci našim lidem,“ uvedl ministr.

Koten si myslí, že s Washingtonem ještě bude možné vyjednávat. „Já bych ještě úplně neházel flintu do žita. Pokud jde o diverzifikaci trhu, my jsme měli poměrně slušné trhy na východ od nás, jenže to jsme si zakázali sankcemi, takže naše zboží musí pouze na Západ,“ podotkl poslanec. Narážel tak na restrikce zavedené kvůli nevyprovokované ruské vojenské agresi na Ukrajině.

Problém je v tom, že Česko se hodně orientuje na německou ekonomiku, přičemž Berlín hodně vyváží do Spojených států, upozornil Koten. „Takže ano, jsme na tom také hodně závislí, nicméně věřím, že po prvotním výkopu Donalda Trumpa se podaří najít řešení s tím, že by mohlo být výhodné pro obě strany. Například bezcelní zóna nebo zóna volného obchodu mezi EU a USA,“ představuje si Koten.