Řešení cel negativně dopadá na automobilový byznys, zaznělo v Událostech, komentářích

Petzl tvrdí, že už aktuální situace má velmi negativní dopad na byznys, neboť Česko zprostředkovaně skrze Německo výrazně exportuje do USA. „Dopady do profitu zejména dodavatelů situace způsobuje už dnes, firmy se musely před tarify předzásobit,“ uvedl. Spojené státy cly tlačí, aby se byznys co nejvíce přesouval do Ameriky, dodal.

Kádner to nevidí „tak tragicky“, ačkoliv připouští, že automobilový průmysl to má složitější. Připomíná, že současné kroky současná americká administrativa avizovala už před rokem. „Je to velmi aktivní vláda. (...) Trump prostě něco udělá, vytvoří situaci a pak dá všem možnost, aby se společně situace vyřešila,“ sděluje.