Zájemcům o VŠ někde zbývá už jen týden pro přihlášku do druhého kola přijímaček


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale pro jejich odevzdání zbývá jen týden. Uchazeči se totiž mohou hlásit jen do konce července. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářské i magisterské studium. Volná místa nabízejí ještě obory jako je například ekonomie, všeobecné ošetřovatelství, profesionální pilot nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo.

„V květnu 2026 jsme po prvním kole evidovali 17 204 přihlášek, to je nejvíc za posledních deset let,“ řekla ČT mluvčí Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Andrea Čandová. Přestože škola letos zaznamenala rekordní zájem, pět z jejích devíti fakult vypsalo druhé kolo přijímacího řízení kvůli volné kapacitě v některých studijních programech.

Termíny pro podání přihlášek se ale liší – například na ekonomické fakultě je to 31. červenec, na filozofické fakultě až 31. srpen. „Druhá kola se týkají bakalářských i navazujících magisterských studijních programů. Nabídka zahrnuje například strojírenství, archeologii nebo historii. Některé programy lze kromě prezenční formy studovat také v kombinované formě,“ dodává mluvčí ZČU.

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I na Technické univerzitě v Ostravě (VŠB) umožňují některé studijní programy uchazečům podat přihlášku ve druhém kole. Mezi nimi je například ekonomie, umělecké slévárenství nebo architektura a stavitelství. „Zároveň tak dáváme možnost podat přihlášku i uchazečům, kteří se z různých důvodů nestihli přihlásit v řádném termínu,“ řekl Jiří Šíma, mluvčí VŠB.

Většina fakult VŠB přijímá v druhém kole přihlášky do konce července. „V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně dvacet procent počtu přihlášek z prvního kola,“ doplnil Šíma. Obory, které budou mít nenaplněnou kapacitu i po druhém kole, otevřou v přijímacím řízení i kolo třetí.

Druhé kolo vyhlásila také Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Do 31. července je možné se přihlásit například na environmentální inženýrství nebo chemické technologie. „Ve druhém kole jsme zatím obdrželi 251 přihlášek,“ uvedl mluvčí VŠCHT Michal Janovský.

Na všech fakultách má druhé kolo přijímacích zkoušek otevřené i Univerzita Hradec Králové (UHK). „Na většinu programů jsou otevřené přihlášky do 31. července, ale na nově otevřené programy jako jsou všeobecné ošetřovatelství, certifikace a management zdravotnických zařízení nebo globální politologická studia, jsou přihlášky otevřené až do 7. srpna,“ řekla za UHK Tereza Slavíčková.

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Student u zkoušky

Během letních měsíců mohou uchazeči podat přihlášku třeba i na bioinženýrství nebo mechatroniku na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Termíny pro podání přihlášek se na jednotlivých fakultách liší. „Například na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické je to do 9. srpna,“ řekl mluvčí TUL Radek Pirkl. „Je to šance pro ty, kteří po absolvovaných prvních kolech přijímacích řízení na jiných vysokých školách, došli k tomu, že jejich budoucnost je na TUL.“

Na většině fakult se podmínky pro přijetí v prvním a druhém kole nemění. Například ale na Vysokém učení technickém v Brně na fakultě strojního inženýrství (FSI VUT) ve druhém kole přijímací zkoušky vůbec nepořádají.

„Přijmout ke studiu tedy můžeme jen ty studentky a studenty, kteří splní některou z podmínek pro přijetí bez složení přijímací zkoušky,“ sdělil děkan FSI VUT Jiří Hlinka. Takové podmínky jsou například maturita z matematiky nebo fyziky se známkou výborně nebo chvalitebně. Přijímací řízení ve druhém kole má škola otevřené pro sedm z deseti bakalářských oborů, mezi nimi je například profesionální pilot nebo základy strojního inženýrství. Přihlášky mohou uchazeči podávat do 16. srpna.

Podobná je situace i na pražském ČVUT. Fakulta biomedicínského inženýrství letos v prvním kole přijala o něco více přihlášek než v minulém roce. „Všech přihlášek v prvním kole bylo v loňském roce 2291, letos to bylo v prvním kole 2635 přihlášek,“ řekl za ČVUT Martin Churavý. I přesto je zde otevřené druhé kolo. Uchazeči sem mohou posílat přihlášky například na informatiku a kybernetiku ve zdravotnictví nebo biomedicínskou techniku, a to do 17. srpna. Poslat přihlášku je možné i na několik oborů na stavební fakultě – do 31. července – nebo třeba fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou – do 31. srpna.

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