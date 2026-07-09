Stanice zaznamenaly v Česku slabý otřes, původně přístroje hlásily mnohem silnější


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Seismické stanice v Česku ve čtvrtek zaznamenaly slabý otřes země. Původní informace, která pocházela z Německa a hovořila o síle 5,5 stupně, se nepotvrdila. Záchvěv byl nakonec mnohem slabší. Jeho sílu a přesnou lokaci vědci teprve přesným měřením vyhodnotí a určí, řekl ve čtvrtek večer ředitel Geofyzikálního ústavu Akademie věd Aleš Špičák. Evropsko-středozemní seismologické centrum později informaci o síle zemětřesení upřesnilo na magnitudo 1,8.

Prvotní informace Německého výzkumného centra pro geovědy (GFZ) hovořila o tom, že zemětřesení s epicentrem mezi Plzní a Příbramí bylo asi v desetikilometrové hloubce a mělo sílu 5,5 stupně. „Takové zemětřesení je v Evropě naprosto nevídané, naše území něco takového nezažilo někdy od začátku čtvrtohor. Takové otřesy by byly znatelné v Praze i po celých Čechách,“ poznamenal Špičák.

Dosud nejsilnější zemětřesení naměřené v Česku je podle něj z prosince 1985, kdy u obce Nový Kostel na Chebsku dosáhlo 4,6 stupně. Pokud by byl skutečně otřes o síle 5,5 stupně, bylo by to třicetkrát silnější než dosud nejsilnější zaznamenané zemětřesení v Česku, dodal Špičák.

Pozdější informace hovořila o síle 3,1 stupně a o epicentru u Mirotic na Písecku, ani ta se ale později nepotvrdila. Na Písecku přístroje podobné otřesy zaznamenaly i loni a předloni. Podle Špičáka se už ozvali i někteří lidé, kteří otřes zaznamenali. „Je ale otázka, kolik lidí skutečně tak marginální záchvěv vnímalo a jestli nám o něm pošlou zprávu,“ podotkl.

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Otřesy zaznamenané stanicí Zvíkov

Původní údaj o silném otřesu, o němž informovala i agentura Reuters, pocházela právě z GFZ, které na svém webu odpoledne zveřejnilo informaci o zemětřesení o síle 5,5 stupně s epicentrem v blízkosti obce Strašice na Rokycansku. „V tuto chvíli nemůžeme potvrdit zemětřesení takové síly. Jednalo se o automaticky vyhodnocený signál. Možná došlo k chybě na některé stanici nebo k něčemu jinému,“ odpověděl na dotaz ČTK mluvčí GFZ Josef Zens. Následně experti GFZ hlášení ověřili a ručně upravili sílu otřesů na 1,8 stupně s tím, že epicentrum bylo také mnohem blíže povrchu.

Podle Špičáka šlo nejspíš o prvotní nesprávné automatické vyhodnocení průběžného záznamu. Drobný otřes zaznamenaly tuzemské stanice, například jedna z nejcitlivějších světových seismických stanic, která je od roku 1961 umístěna v bývalé zlatonosné štole Kristýna v Kašperských Horách na Šumavě.

V minulosti zasahovala území Česka zemětřesení o síle 6,5 stupně. Kde hrozí dnes?
Ilustrační foto

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