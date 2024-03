Písecko zasáhlo zemětřesení o síle 3,9 stupně. Epicentrum bylo osmnáct kilometrů pod Miroticemi

„Jedná se o otřesy, které by neměly způsobit prakticky žádné škody. Síla 3,9 v celosvětovém měřítku nepředstavuje nic výjimečného, ale na české poměry je to relativně vzácné. Hloubka epicentra osmnáct kilometrů je dvojnásobná v porovnání s otřesy, které se objevují v západních Čechách. Čím je epicentrum hlouběji, tím méně se to projeví na povrchu,“ uvedl pro ČTK Jakub Klicpera z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Podle ohlasů veřejnosti na sociálních sítích zemětřesení zaznamenali od Blatné na Strakonicku až k Vimperku na Prachaticku.

Tato kategorie otřesů se popisuje jako „často pocititelné, nezpůsobující škody“.

„Byl to docela rachot, jako by nám kolem baráku projel buldozer, až jsem vyletěla ven podívat se, co se děje,“ popisuje zážitek ve facebookové skupině Meteo Včasné varování Alexandra van Wallern z Volar. „Švihov u Klatov, taky bylo dost cítit. Naši psi to vycítili o pár minut dřív, než to začalo,“ popisuje ve stejné skupině Jiřina Herczegová.