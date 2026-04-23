Sněmovna zřejmě schválí smlouvu mezi Českem a Slovenskem o spolupráci záchranářů

Poslanci ve čtvrtek zřejmě schválí česko-slovenskou smlouvu o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech obou zemí. Senát souhlasil s její ratifikací už loni v prosinci. Na programu sněmovního jednání jsou také mezinárodní dohody v úvodním kole a pravidelné interpelace na členy vlády.
Smlouva mezi Českem a Slovenskem se týká příhraničních krajů. Na tuzemské straně jsou to Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj, na slovenské pak Bratislavský, Trnavský, Trenčínský a Žilinský kraj. Dohoda má podle zdůvodnění přispět k zajištění co nejlepší dostupnosti zdravotnické záchranné služby v těchto oblastech.
Podobné dohody už má Česko s Německem a Rakouskem.
Dohoda se vztahuje na pozemní i leteckou záchrannou službu. Princip spočívá v tom, že na místo přijíždí ta, která je nejblíže, a pacient bude transportován do nejbližšího zdravotnického zařízení bez ohledu na stranu hranice. Týká se akutních kritických stavů, jako je infarkt a cévní mozková příhoda, úrazů i hromadných postižení.
Odpolední ústní interpelace budou bez premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministerský předseda odlétá na neformální summit Evropské unie na Kypru.