„Není pochybnost o tom, že to byl ruský útok,“ zhodnotil ruské drony nad polským územím ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS). Zdůraznil však, že by se Česko v obdobném případě bylo schopno bránit – právě díky členství v NATO. Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) ovšem soudí, že se v hodnocení toho, zda o úmysl šlo, či nikoliv, musí ještě počkat. Debatu v Událostech, komentářích moderoval Daniel Takáč.
Lipavský označuje drony nad Polskem jako ruský útok. Vondráček by s hodnocením počkal
Klíčovou částí konzultací podle článku 4 ve smlouvě o NATO, který Polsko iniciovalo, byl dle Lipavského brífink, v němž byly členské státy Aliance seznámeny s informacemi, které Varšava má. Česko prý zopakovalo svůj závazek k Polsku v rámci úmluvy. Polská strana prý uvedla, že potřebuje dalších 48 hodin ke shromáždění dalších poznatků.
Dle Lipavského naznačil jeho polský protějšek Radoslaw Sikorski, že se už nyní objevují kolem incidentu dezinformace. „Není žádná pochybnost o tom, že to byl ruský útok,“ zdůraznil šéf české diplomacie.
Moderátor Takáč se tázal na detaily analýzy, proč se ruské drony nad polským územím objevily – zda šlo o úmysl, či chybu. „Pokud na polské území vletí dvacet dronů, které krouží nad různými místy, sídly, nelze mluvit o tom, že se zatoulal jeden nebo třeba dva drony, ale že se jednalo o úmysl,“ dodal Lipavský.
Vondráček v reakci citoval prohlášení generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, podle nějž se o útok nejednalo. „Je to samozřejmě nebezpečný incident, je to incident, který tu ještě nebyl, ze kterého jsme nervózní všichni,“ vyjmenoval.
S hodnocením toho, zda o úmysl šlo, či nikoliv, se tak podle Vondráčka ještě musí počkat. „Nejsme schopni to rozlišit – alespoň já ze své pozice,“ prohlásil. Zmínil otázku provokace, ale i možného „rušení signálu a zatoulání dronů“.
Ocenil nicméně, jak si s problémem Polsko a NATO „poradily“. „Kdyby se to stalo České republice a měli bychom se bránit sami, tak my bychom v tuto chvíli zřejmě nebyli schopni odvrátit takový útok,“ soudí. Česko dle Vondráčka nemá takovou protivzdušnou obranu. „Ty radary spíš nefungují, než fungují,“ myslí si.
Lipavský reagoval, že Česko je schopno se bránit – právě proto, že je součástí Severoatlantické aliance. „Stejný mechanismus a systém, který byl aktivován v případě Polska, tak jeho součástí je i Česká republika,“ uvedl. Popsal, že o fungování mechanismu zpravila tuzemskou vládu ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česko má vlastní protiletecké prostředky, dodal Lipavský. Moderátor Takáč ale připomněl parafrázovaný výrok náčelníka generálního štábu armády Karla Řehky, podle nějž Česko potřebuje protivzdušnou obranu „jako sůl“.
Odpověď Rusku
Dle ministra je potřeba dát ruské straně „jasně najevo, že tohle je nepřijatelné“. Zdůraznil však potřebu diplomatické reakce, jak ve středu zaznělo od zástupců Česka, NATO i Polska. Vyzval také k přijetí devatenáctého sankčního balíku vůči Rusku. Odpovědi na vojenskou reakci – nikoliv přímo útok – se ale vyhnul.
Vondráček prý od Lipavského očekával „trochu jinou odpověď“ – vyjmenoval důraz na východní val a na připravenost na východní útoky. „Sankce nejsou válečný prostředek,“ zmínil s ohledem na předchozích osmnáct balíků. Sankce vnímá spíše jako doplněk. Vyzdvihl pozici Spojených států – odpověď je prý v oblasti diplomacie.
Doufá také v plnou podporu evropských zemí. „Eskalace může přijít (…) ze dne na den,“ podotkl. Vojenská reakce jej prý nenapadá, zmínil však nutnost „zvýšení své připravenosti“. Česko podle něj není schopné vlastními silami detekovat drony v určité letové výšce a zlikvidovat je. „Zaspalo se, bezpilotní prostředky v podstatě nemáme a za čtyři roky se nic neudálo,“ tvrdí Vondráček. Armádě podle něj také chybí systém Patriot, který teď použilo Polsko při odhalení dronů.
Lipavský označil Vondráčkovy výroky za „skandální lži“. Česká armáda dle něj drony pořizuje a je schopna je detekovat. Souhlasil však s tím, že je potřeba posílit východní vojenskou část NATO.
