Česká republika je kvůli středečnímu aktu ruské agrese připravena poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě, uvedlo večer ministerstvo obrany. Polsko o jejich vyslání požádalo. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) mohou české vrtulníky pomáhat s obranou evropského vzdušného prostoru během několika dnů.
Česko je připraveno poslat na pomoc Polsku tři vrtulníky
Pomoc do Polska bude vyslána v rámci platného mandátu, ministryně obrany Jana Černochová (ODS) už o ní informovala premiéra Fialu, uvedlo ministerstvo. Předseda vlády večer uvedl, že Polsko je spolehlivý partner, jehož žádosti Česko rychle vyhovělo. „Teď je čas ukázat sílu a jednotu,“ dodal Fiala.
České vrtulníky mohou během několika dnů pomáhat s obranou evropského vzdušného prostoru, uvedl premiér Fiala k polské žádosti o pomoc.
O vyslání jednotky Polsko podle úřadu požádalo po středečním telefonátu Černochové s jejím polským protějškem Wladyslawem Kosiniak-Kamyszem. Vrtulníky mají polské armádě pomoci s ochranou země před drony v malých výškách.
„Polsko je náš blízký a spolehlivý spojenec, a naši pomoc tak považuji za naprostou samozřejmost. Důležité je, aby pomoc přišla rychle, a dali jsme tak Rusku najevo naši jednotu. Jednotku jsme připraveni vyslat v řádu dnů,“ sdělila ministryně.
Podle náčelníka generálního štábu armády Karla Řehky bude počet vojáků upřesněn podle aktuální situace a možností logistické podpory, nepřesáhne však 150 vojáků. „Počítáme s nasazením na dobu do tří měsíců,“ uvedl.
Armáda je připravena do Polska vyslat vrtulníkovou jednotku pro speciální operace z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou, upřesnil Řehka. Připomněl, že vrtulníková jednotka v Polsku již v posledních letech působila, mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při povodních, které Polsko i Česko zasáhly loni v září.
Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který loni schválil Parlament. Mandát umožňuje posílit obranu východní hranice Severoatlantické aliance (NATO), kde může působit až dva tisíce českých vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu působí na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.
Polský premiér Donald Tusk ve středu ráno oznámil, že vzdušný prostor jeho země v noci narušil velký počet ruských dronů. Zasahovaly proti nim polské i spojenecké letouny. Zástupci české politické scény ruský dronový útok na Ukrajinu, který znamenal i narušení polského vzdušného prostoru, odsoudili. Vyjádřili podporu Polsku, vyzvali k jasné reakci NATO, někteří se vyslovili pro další zpřísnění protiruských sankcí či posílení obrany východního křídla NATO.