Nahrávám video
Rehabilitace a další služby dokážou zkvalitnit a prodloužit život lidem s nemocí ALS. Právě 21. červen je věnovaný pacientům s touto neurologickou a nevyléčitelnou chorobou. Ročně si diagnózu vyslechne až 250 lidí. Slábnou jim svaly, ztrácí pohyb i dech. Vývoj je u každého různý. V závěru života ale pacienti většinou komunikují jen očima, někteří napojení na plicní ventilaci i umělou výživu. Mozek ale stále funguje. Například čtyřiapadesátiletý Luboš Procházka si vyslechl diagnózu před dvěma a půl lety. Má problém se najíst i obléct si ponožky, snaží se být ale aktivní a podporovat osvětu.