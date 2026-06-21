Video„Problém je najíst se i obléct ponožky.“ Pacient s ALS popisuje nástrahy nemoci


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Rehabilitace a další služby dokážou zkvalitnit a prodloužit život lidem s nemocí ALS. Právě 21. červen je věnovaný pacientům s touto neurologickou a nevyléčitelnou chorobou. Ročně si diagnózu vyslechne až 250 lidí. Slábnou jim svaly, ztrácí pohyb i dech. Vývoj je u každého různý. V závěru života ale pacienti většinou komunikují jen očima, někteří napojení na plicní ventilaci i umělou výživu. Mozek ale stále funguje. Například čtyřiapadesátiletý Luboš Procházka si vyslechl diagnózu před dvěma a půl lety. Má problém se najíst i obléct si ponožky, snaží se být ale aktivní a podporovat osvětu.

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