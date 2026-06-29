Pro děti zákaz, ve školách omezení. Návrh regulace energy drinků předělávají poslanci

Zákaz prodeje energetických nápojů do šestnácti let věku nebo omezení jejich dostupnosti třeba ve školách nebo automatech. Skupina poslanců přepracovává návrh, který měli politici na stole už v minulém volebním období. Předložit ho chce ještě letos. Pro regulaci je v této oblasti i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Rychlá energie, která ale brzy vyprchá. V jedné půllitrové plechovce bývá rozpuštěných zhruba 11 až 17 kostek cukru a kofeinu obsahuje jako dvě espressa. „Ta koncentrace v rychlé dávce je poměrně vysoká. U citlivých jedinců může vést k povzbuzení srdeční činnosti – bušení srdce či psychické afektivity,“ sdělil předseda Společnosti klinické obezitologie Martin Matoulek.
Žačka deváté třídy z pražské základní školy štábu ČT prozradila, že pije energetické drinky už několik let víckrát týdně. Říká, že jí chutnají, navíc se jí líbí obaly. „Když dopiju ten energeťák, tak si ty plechovky vystavuju na skříň. Jde mi o to, že to má různé designy, různé barvy. Vlastně už jsem přestala počítat. Myslím, že tam mám stoprocentně přes sedmdesát plechovek,“ sdělila.
Alespoň jednou týdně si takovou plechovku otevře každý pátý její vrstevník. „Tyto děti mají daleko větší náchylnost k tomu, že konzumují potom cigarety, alkohol. A mají větší sklony k rizikovému chování v dospělosti,“ uvedla ředitelka think-tanku Ministr zdraví Martina Bulánková.
Přes čtyři sta signatářů, včetně organizací, které sdružují ředitele základních škol nebo rodiče, od začátku týdne podpořilo výzvu k zavedení zákazu prodeje energy drinků dětem do šestnácti let. A o stejné věkové hranici teď přemýšlí i skupina hlavně opozičních poslanců. Podporu chystanému návrhu – stejně jako v minulém období – ale nevylučují ani zákonodárci z nejsilnějšího koaličního hnutí.
K návrhu se má sejít pracovní skupina
„Už z toho minulého období máme napsanou podobu toho zákona a ten byl už konzultován s ministerstvem zdravotnictví a nyní je konzultován i s resortem školství,“ informoval místopředseda sněmovního zdravotnického výboru Tom Philipp (KDU-ČSL). Vojtěch avizoval, že by po konzultaci s odborníky takový návrh podpořil.
V tomto týdnu se má k návrhu sejít pracovní skupina. Iniciátoři by ho chtěli předložit ještě letos. Motoristé by o něm v takovém případě hlasovali jednotlivě. „Není to stát, který má tyto věci řešit, má to být skutečně rodič,“ je přesvědčen ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).
Proti regulaci se už při projednávání v minulém volebním období vyslovil taky Svaz výrobců nealkoholických nápojů.