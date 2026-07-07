Před 35 lety vláda omezila dovoz starých aut. Veřejnost se o zákazu dozvěděla pozdě


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Československo od července 1991 povolilo dovážet jen ojeté vozy mladší šesti let. Opatření mělo zabránit přílivu technicky nevyhovujících aut a omezit znečištění. Celníci, policie i veřejnost se o něm ale dozvěděli až několik dnů poté, co začalo platit. Zmatek na hranicích i mezi dovozci tehdy ukázal, jak nepřipravená byla státní správa na rychlé změny po pádu komunismu. Průměrné stáří osobních aut v Česku dnes přesahuje šestnáct let, což znovu otevírá debatu o regulaci dovozu starších vozidel a jejich dopadu na životní prostředí i bezpečnost silničního provozu.

Výběr redakce

Léto přeje prodeji vstupenek. I těch podvodných

Léto přeje prodeji vstupenek. I těch podvodných

před 14 mminutami
„Nevnímal a nic nejedl.“ Úřady prověřují nelegální domovy pro seniory

„Nevnímal a nic nejedl.“ Úřady prověřují nelegální domovy pro seniory

před 1 hhodinou
V Ankaře začíná summit NATO, letí Babiš i Pavel

V Ankaře začíná summit NATO, letí Babiš i Pavel

před 3 hhodinami
Teheránem prošel smuteční průvod za zabitého Chameneího

Teheránem prošel smuteční průvod za zabitého Chameneího

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Konec zneužívání moci. Nový zákon o domácím násilí platí rok

VideoKonec zneužívání moci. Nový zákon o domácím násilí platí rok

před 10 hhodinami
Trump zasáhl do trestu amerického fotbalisty. FIFA podle kritiků vytvořila nebezpečný precedent

VideoTrump zasáhl do trestu amerického fotbalisty. FIFA podle kritiků vytvořila nebezpečný precedent

před 11 hhodinami
Koalice se shodla na navýšení obranných výdajů v příštím roce

Koalice se shodla na navýšení obranných výdajů v příštím roce

před 11 hhodinami
Přenosová síť na Kubě zkolabovala, bez elektřiny je deset milionů lidí

Přenosová síť na Kubě zkolabovala, bez elektřiny je deset milionů lidí

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Léto přeje prodeji vstupenek. I těch podvodných

Češi utratí každý rok za kulturní a sportovní akce miliardy. Až desetina z toho připadá na neoficiální prodej z druhé ruky. A ten nese riziko. Podvodníci často prodají jednu vstupenku více zájemcům. Na akci se pak dostane jen ten, kdo dorazí první.
před 14 mminutami

Před 35 lety vláda omezila dovoz starých aut. Veřejnost se o zákazu dozvěděla pozdě

Československo od července 1991 povolilo dovážet jen ojeté vozy mladší šesti let. Opatření mělo zabránit přílivu technicky nevyhovujících aut a omezit znečištění. Celníci, policie i veřejnost se o něm ale dozvěděli až několik dnů poté, co začalo platit. Zmatek na hranicích i mezi dovozci tehdy ukázal, jak nepřipravená byla státní správa na rychlé změny po pádu komunismu. Průměrné stáří osobních aut v Česku dnes přesahuje šestnáct let, což znovu otevírá debatu o regulaci dovozu starších vozidel a jejich dopadu na životní prostředí i bezpečnost silničního provozu.
před 44 mminutami

„Nevnímal a nic nejedl.“ Úřady prověřují nelegální domovy pro seniory

Objevují se problémy s nelegálními domovy pro seniory a lidi odkázané na pomoc druhých. Některé služby a péči poskytují bez potřebné registrace. Tím pádem na ně nedohlížejí úřady, které garantují bezpečnost klientů. Podle zástupce ombudsmanky existují v Česku takových zařízení desítky. Krajské úřady zrovna teď prověřují domovy ve Svitavách a Muticích na Táborsku.
před 1 hhodinou

V Ankaře začíná summit NATO, letí Babiš i Pavel

V Ankaře v úterý začne večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí dvoudenní summit Severoatlantické aliance (NATO). Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Na jednání se očekává účast amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za Česko poletí do Ankary premiér Andrej Babiš (ANO) i prezident Petr Pavel.
před 3 hhodinami

VideoKonec zneužívání moci. Nový zákon o domácím násilí platí rok

Už rok platí zákon o domácím násilí, který ho definuje jako zneužití moci a nerovného postavení. Loni policie kvůli tomu vykázala ze společného bydlení přes 1600 lidí – to je nejvíce za posledních deset let. Nová legislativa mimo jiné umožnila prodloužení lhůty vykázání na čtrnáct dní a odebrání případné zbraně násilníkovi. Oběti se stále častěji obracejí na specializované organizace.
před 10 hhodinami

Koalice se shodla na navýšení obranných výdajů v příštím roce

Vládní koalice se krátce před summitem NATO v Ankaře dohodla na zvýšení výdajů ministerstva obrany v roce 2027 z letošních zhruba 1,7 na dvě procenta HDP, sdělil ČT premiér Andrej Babiš (ANO). Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) počítá s tím, že resortní výdaje v příštím roce vzrostou téměř o 36 miliard. To už na začátku června požadoval ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
před 11 hhodinami

Zemřel psycholog a manželský poradce Petr Šmolka

V neděli zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Michal. Šmolka se zasloužil o etablování manželského a rodinného poradenství v tuzemsku tím, že spoluzaložil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek – Asociaci manželských a rodinných poradců. Mnoho let byl jejím prezidentem. Napsal víc než desítku odborných knih.
před 14 hhodinami

Upálení mistra Husa se připomínalo v Betlémské kapli i v Husinci

Církev československá husitská uctila památku mistra Jana Husa bohoslužbou v Betlémské kapli, kde kázal. Církevní reformátor byl upálen 6. července 1415 na koncilu v Kostnici. Kazatele na výročí jeho smrti připomněla také ekumenická bohoslužba v jeho rodném Husinci.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Evropský pohled

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026