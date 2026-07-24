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Přibývá případů, kdy odsouzení svévolně odejdou z nestřeženého pracoviště. Za to hrozí vězňům až dalších pět let za mřížemi. Těchto prohřešků přibývá v poslední dekádě, s výjimkou covidu, prakticky každý rok. Jen od začátku roku už věznice řešily skoro šest desítek takových událostí. Prací mimo cely tráví čas víc vězňů než dříve. Tito lidé obvykle nebývají nebezpeční – trestaní jsou za méně závažné činy. Do vězení se během sedmi let vrátí každý druhý propuštěný. Právě práce mimo celu podle Vězeňské služby recidivu snižuje.