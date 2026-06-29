„Zážitkové násilí“ je mezi mladistvými na vzestupu, uvádí úřad


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kriminalita v Česku zůstala loni podle dat Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) zhruba na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí, řekl mluvčí NSZ Petr Malý. Pravidelně se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou v pondělí NSZ zveřejnilo.

Na analýzu trestné činnosti páchané mladistvými a dětmi mladšími patnácti let se zpráva zaměřila speciálně. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová loni při svém nástupu do funkce uvedla, že ji zvyšování agrese a intenzity násilí mladistvých znepokojuje, práci s dětmi by se podle ní měla věnovat větší pozornost.

Podle aktuální zprávy NSZ v této kategorii pachatelů narůstá počet násilně motivovaných deliktů. V případech spojených s fyzickým násilím lze podle NSZ poukázat na obecný nárůst agrese, nevyrovnanosti a impulzivity dětí a mladistvých.

Násilí mezi mladými je na vzestupu, trend má zvrátit nový program
Ilustrační foto

„K fyzickým potyčkám dochází nejčastěji v prostředí školských a výchovných zařízení a jejich okolí nebo ve volném čase ve veřejném prostoru, přičemž v některých případech se vyznačují značnou surovostí, nezřídka bývá pácháno výtržnickým způsobem ve skupině. Ve školním prostředí pak byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům,“ uvedl Malý.

Násilí jako zážitek

I vloni pak NSZ zaznamenalo podle mluvčího velmi znepokojivý jev takzvaného zážitkového násilí, který se podle NSZ sice zatím objevuje pouze ojediněle, avšak pravidelně. „Jeho projevy vykazují značnou společenskou nebezpečnost,“ uvedl mluvčí.

V Česku bylo loni zahájeno 186 858 nových trestních řízení, kterými se orgány činné v trestním řízení musely zabývat a v nichž státní zástupci vykonávali dozor nad zachováním zákonnosti trestního řízení. O rok dříve jich bylo 189 912. Mírně se zvedl počet násilné trestné činnosti, mravnostní kriminality a rovněž majetkové trestné činnosti vyjma krádeží.

Problémových jevů podle NSZ dál přibývá na sociálních sítích a dalších komunikačních platformách. Jde nejen o podvody, které z uživatelů lákají peníze, ale také o nárůst nenávistných a verbálních útoků. Zároveň podle NSZ roste počet případů násilí a sebepoškozování mezi dětmi a dospívajícími, které se často odehrávají právě v on-line prostředí.

Nová pravidla pro mobily ve školách mají začít platit od září 2027, uvedl Babiš
Ilustrační snímek

„V prostředí sociálních sítí a chatovacích platforem byl v roce 2025 zjištěn častější výskyt výhrůžek, vulgárních útoků a jiných forem kyberšikany. Typickým jevem je následné rychlé mazání komunikace ze strany pachatelů, nicméně tyto projevy bývají zachyceny jinými uživateli a dále šířeny. Současně patrně dochází k pozvolnému nárůstu latentní rizikové komunikace,“ uvedl na webu Malý.

Státní zástupci zaznamenali také proměnu drogové scény, kdy ubývá „tradičních“ distributorů tvrdých drog v mladší věkové skupině, tito pachatelé se přesouvají do věku mezi 40 a 49 lety. U mladší generace pak převládá distribuce v on-line prostředí.

Podrobná Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025
(pdf, 3 MB)
Stáhnout

Výběr redakce

Na severu Německa se střílelo, podle policie je na místě pět mrtvých

Na severu Německa se střílelo, podle policie je na místě pět mrtvých

14:01AktualizovánoPrávě teď
Venezuelu zasáhly další slabší otřesy. Záchranné práce pokračují

Venezuelu zasáhly další slabší otřesy. Záchranné práce pokračují

před 29 mminutami
Ochlazení se blíží. Přinese i bouřky

Ochlazení se blíží. Přinese i bouřky

07:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
„Zážitkové násilí“ je mezi mladistvými na vzestupu, uvádí úřad

„Zážitkové násilí“ je mezi mladistvými na vzestupu, uvádí úřad

před 1 hhodinou
Česko má za sebou rekordně horkou noc

Česko má za sebou rekordně horkou noc

10:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Teplotní rekordy opět padají, podívejte se kde

Teplotní rekordy opět padají, podívejte se kde

před 3 hhodinami
Pákistán na hranicích s Afghánistánem zabil 29 lidí, podle Islámábádu ozbrojenců

Pákistán na hranicích s Afghánistánem zabil 29 lidí, podle Islámábádu ozbrojenců

03:18Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Hasiči v Brně zasahovali u požáru v rozvodně domova pro seniory

Hasiči v Brně zasahovali u požáru v rozvodně domova pro seniory

09:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Komora stále čeká letošní růst ekonomiky přes dvě procenta

Česká ekonomika letos podle Hospodářské komory vzroste o 2,1 procenta, tedy o 0,2 procentního bodu méně, než očekávala v poslední predikci loni v listopadu. Aktualizace makroekonomické prognózy reaguje zejména na dopady konfliktu na Blízkém východě, uvedli zástupci v pondělí na brífinku.
před 28 mminutami

„Zážitkové násilí“ je mezi mladistvými na vzestupu, uvádí úřad

Kriminalita v Česku zůstala loni podle dat Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) zhruba na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí, řekl mluvčí NSZ Petr Malý. Pravidelně se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou v pondělí NSZ zveřejnilo.
před 1 hhodinou

NKÚ: Policie stále nemá nové vrtulníky, hangár je v havarijním stavu

Letecká služba Policie ČR (PČR) měla už osm let používat minimálně tři nové lehké vrtulníky. Měly sloužit k zajištění nepřetržité pohotovosti a záchranné služby. Měla mít i nejméně dva velkokapacitní vrtulníky schopné přepravit celé speciální policejní nebo hasičské jednotky. Ještě loni v prosinci ale nemělo ministerstvo vnitra tyto vrtulníky k dispozici. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při kontrole peněz, které resort vynaložil na leteckou službu. Peníze na policejní drony vynaložilo vnitro účelně. Ministerstvo v reakci uvedlo, že letecká služba funguje plnohodnotně a že podniká veškerá opatření, aby měla dostatek techniky.
08:29Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Teplotní rekordy opět padají, podívejte se kde

Na řadě míst v Česku padají i v pondělí dopoledne rekordy pro daný kalendářní den. Novou nejvyšší teplotu pro 29. červen zaznamenali na řadě měřicích stanic Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) už před 11:00. Především jde o místa na Moravě a ve Slezsku, ale týká se to i Jičína. Děje se tak po dosud nejteplejší noci v rámci současné vlny veder, která sužuje nejen tuzemsko, ale i mnoho dalších evropských zemí. V sobotu padl v Doksanech po čtrnácti letech absolutní teplotní rekord pro Česko o hodnotě 40,9 stupně Celsia, který byl v neděli tamtéž o celý stupeň překonán.
před 3 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali vypískání politiků na festivalu ve Strážnici

Hosté Událostí, komentářů týdne rozebrali reakci návštěvníků folklorního festivalu ve Strážnici na účast ministra kultury Ota Klempíře (Za Motoristy) a ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) i vyjádření samotných politiků. Tématem bylo také rozhodnutí Ústavního soudu ohledně účasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře, výstražná stávka veřejnoprávních médií, ukrajinské útoky na cíle na Ruskem okupovaném Krymu nebo teplotní rekordy. Pozvání přijali matematik a sociální inovátor Karel Janeček, šéfredaktorka Bold News Alice Mikulášová, hudebník Ladislav Jakl, diplomat a bývalý ministr Karel Kühnl a novinář z Deníku N Filip Titlbach. Debatou provázela Klára Radilová.
před 6 hhodinami

VideoBabiš nechtěl svědka, míní o summitu Hřib. Dle Rajchla bude Pavel tlačit své lidi

Ústavní soud vydal předběžné opatření, kterým vládě nařídil zařadit prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do delegace na summit NATO. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba hodlá vláda na summitu lhát o tom, že v tomto roce splní závazek vydávat dvě procenta HDP na obranu, a kvůli tomu v delegaci Pavla nechtěla. „Je to zjevně důvod, proč (premiér) Andrej Babiš (ANO) nechtěl od počátku mít svědka u těch jednání, nechtěl mít někoho u toho stolu, kdo bude vědět, že zjevně lže naším spojencům,“ řekl Hřib v Duelu ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Poslanec Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) to odmítl. Pavla označil za „lídra opozice“, kterému půjde o zájmy lidí, kteří budou na summitu v jeho doprovodu. „Pavel tam bude jednoznačně zase jen tlačit své sponzory, své lidi,“ míní Rajchl.
před 6 hhodinami

VideoOdbourává stres a uklidňuje. Projekt chce ke čtení přitáhnout více Čechů

Čtení považuje za prospěšné přes 80 procent populace, zároveň však téměř třetina dospělých nezvládne ani jeden titul za rok. V průzkumu to zjistila iniciativa Čteme za nároďák. Její strůjci chtějí k literatuře – kvůli jejím přínosům – přivést víc lidí. I krátká chvíle s knihou podle nich odbourává stres a stimuluje pozornost. Vědci si všimli, že děti chtějí číst o svých konkrétních zálibách, při výběru knihy je proto důležité zjistit, co je vlastně baví. Děti-čtenáři pak bývají podle výzkumů v budoucnu úspěšnější i spokojenější. Benefity pokračují v dospělosti, četba podporuje empatii, uklidňuje a zlepšuje koncentraci. Odborníci doporučují začít třeba stránkou denně, dospělí si mohou zdravý návyk vybudovat právě během čtení se svými dětmi.
před 6 hhodinami

Vláda řekne, jak změnila složení delegace na summit NATO po rozhodnutí soudu

Vláda bude po pondělním jednání informovat o složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Petra Pavla. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení z minulého pondělí, které počítá s touto úlohou pro premiéra Andreje Babiše (ANO). Že Macinka naplnil usnesení soudu Pavla akreditovat, v neděli ministr potvrdil jen nepřímo.
02:12Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Evropský pohled

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

před 33 mminutami
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

včera v 10:02
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026
Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

17. 6. 2026
Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

16. 6. 2026
Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

16. 6. 2026
Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

15. 6. 2026
Řecko dokončuje dohodu s Chevronem o novém průzkumu uhlovodíků v Jónském moři

Řecko dokončuje dohodu s Chevronem o novém průzkumu uhlovodíků v Jónském moři

15. 6. 2026
Zelenskyj vyzval k otevřené debatě o LGBTQ+ a rovných právech občanů

Zelenskyj vyzval k otevřené debatě o LGBTQ+ a rovných právech občanů

12. 6. 2026
Rostoucí životní náklady vyvíjejí tlak na práva Evropanů, varuje unijní agentura

Rostoucí životní náklady vyvíjejí tlak na práva Evropanů, varuje unijní agentura

12. 6. 2026
Kyjev a Budapešť se shodly na většině bodů k právům maďarské menšiny na Ukrajině

Kyjev a Budapešť se shodly na většině bodů k právům maďarské menšiny na Ukrajině

11. 6. 2026
Polsko je největším producentem syntetických drog v EU, ukazuje zpráva

Polsko je největším producentem syntetických drog v EU, ukazuje zpráva

11. 6. 2026