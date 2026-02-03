Kriminalita nezletilých roste. Přibylo sexuálních trestných činů i vražd

Nezletilí loni spáchali přes 3600 trestných činů. Je to o zhruba 130 více než v roce 2024. Z policejních statistik vyplývá, že nejčastěji se děti a mladiství dopouštěli krádeží, sprejerství, výtržnictví, maření výkonu úředního rozhodnutí a nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Největší meziroční změnu pak zaznamenali policisté u trestných činů znásilnění a tvorby dětské pornografie.
„Největší nárůst evidujeme právě u znásilnění a dětské pornografie. Tento vývoj souvisí především s větší důvěrou obětí v policii a vyšší ochotou tyto činy nahlašovat,“ uvedl mluvčí policie Jakub Vinčálek. Ze 102 objasněných případů znásilnění bylo 44 spácháno dětmi do čtrnácti let, dalších 58 případů mají na svědomí mladiství ve věku patnáct až sedmnáct let.
Naopak pokles nastal u trestného činu pohlavního zneužití – přibližně o pětinu, což souvisí se změnou právní úpravy. „Většina trestných činů se z pohlavního zneužití přesunula právě do trestného činu znásilnění a do nově zavedeného trestného činu sexuálního útoku,“ vysvětila Jana Hulmáková z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.
Policisté také loni řešili u nezletilých více případů dětské pornografie a zneužití dítěte k její výrobě – konkrétně 138, o dvacet více než v roce 2024.
Vyšší počet vražd
Nezletilí jsou také častěji pachateli těch nejbrutálnějších činů. Počet vražd spáchaných dětmi a mladistvými meziročně vzrostl z osmi na dvanáct. Loni například kriminalisté řešili vraždu dvou prodavaček v Hradci Králové, kterou spáchal tehdy šestnáctiletý mladík. Vrchní soud v Praze mu teď v lednu potvrdil devítiletý trest vězení.
Podle Hulmákové se do nárůstu kriminality mládeže výrazně promítají demografické vlivy. „Do věku, ve kterém se už děti častěji dopouštějí kriminality, se dostaly silné populační ročníky, které se nyní postupně přesouvají do věku mladistvých.“ V případě násilné kriminality podle ní hrají také velmi významnou roli jak individuální charakteristiky dítěte, tak prostředí, ve kterém žije. „To může zásadním způsobem ovlivňovat jejich psychický stav. Určitý vliv zde pak může mít i to, v jaké míře a jakým způsobem jsou násilné skutky prezentovány v médiích a na sociálních sítích,“ uvedla.
S policií se pak shoduje v tom, že v případě sexuálních deliktů může mít vliv také to, že se o těchto tématech více mluví a zvyšuje se tlak na citlivé zacházení s obětmi takových činů. To může podle Hulmákové zvýšit ochotu oběti takové činy nahlásit.
Kriminalita i na internetu
Rostoucím problémem zůstává kriminalita v on-line prostředí. „V roce 2025 jsme zaznamenali 688 trestných činů spojených s on-line prostředím, zatímco v roce 2024 jich bylo 567. Jedná se zejména o vydírání, nebezpečné vyhrožování nebo zneužívání přístupových údajů k internetovému bankovnictví,“ uvádí Vinčálek.
S tím souvisí i neoprávněné opatření a padělání platebních prostředků nebo padělání měny. Výrazný meziroční nárůst zaznamenali policisté také u porušení autorského práva.