Agresivita mládeže roste. Podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové spáchali mladiství loni o osm procent trestných činů víc než rok předtím. Současně se podle ní zvyšuje typová závažnost těchto činů a jejich následky. Například v Třeboni řeší gang teenagerů, který vícekrát zaútočil na kolemjdoucí. Odborníci upozorňují, že trestnou činnost páchají čím dál mladší děti. S politiky se shodují, že samotné zpřísnění trestů u mladistvých problém nevyřeší.
Zbitý skončil v kritickém stavu v nemocnici. Třeboň řeší útoky skupiny teenagerů
Jeden z posledních případů přibývajícího množství závažné agresivity mladistvých pochází z Třeboně. Parta mladistvých tam napadá náhodné kolemjdoucí. Policie agresory dopadla a nařídila jim ústavní výchovu. Jeden z hlavních násilníků ale nedávno při povolené vycházce zaútočil znovu. Osmatřicetiletého muže zbil tak, že skončil v kritickém stavu v nemocnici.
Video z útoku v Třeboni kolující mezi místními na sítích natočili sami útočníci. Napadeného nechali ležet na zemi a utekli. Vzápětí ho na místě našla jeho kamarádka. „Z úst mu krvácelo, z nosu, měl oči v sloup a chroptěl,“ popisovala. Před příjezdem záchranářů mu poskytla první pomoc. V nemocnici pak napadeného muže v bezvědomí musel identifikovat jeho bratr. To, že agresor byl na volnějším pohybu z výchovného ústavu, bratr napadeného kritizuje – útoku podle něj šlo zabránit.
Podle informací ČT má skupina na svědomí rušení nočního klidu, výtržnictví, rvačky a napadení v centru města i v jeho okolí. Podle oslovených obětí samotnému napadení v jejich případě nepředcházel žádný konflikt. Třeboňští strážníci teď více hlídají ulice.
„Řada těch agresorů sílí s každým svým konfliktem, protože nemá jasně vymezený prostor, co může a co bude následovat, pokud třeba poruší určitá pravidla,“ uvedl psychoterapeut Andrej Drbohlav.
Připomenout lze i případ mladistvého obviněného ze šíření nenávisti, propagace terorismu a také z pokusu o vraždu a vydírání. Je jedním z pěti mladých lidí, které policie zadržela při mezinárodní akci nazvané MERDA. Brněnský městský soud v úterý rozhodl o prodloužení jeho vazby, v níž je od půlky června.
Zpřísnění trestů podle odborníků problém nevyřeší
Náměstek policejního prezidenta pro kriminální policii Tomáš Kubík apeloval na veřejnost, aby si všímala negativních projevů mládeže a adekvátně je řešila.
Podle ředitele sekce vzdělávání a mládeže ministerstva školství Jana Mareše musí ve věci závažné agresivity mladých „dojít k integrovanému přístupu rodiny, školy a ostatních, třeba neziskových organizací“. Samotné zpřísnění trestů u mladistvých problém nevyřeší – shodují se odborníci i politici.
„Hranici trestní odpovědnosti není teď namístě měnit, případná debata o tom může proběhnout až po volbách,“ uvedla ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). „Je vhodné tu debatu otevřít, na druhou stranu musíme přemýšlet o tom, proč to ti pachatelé páchají – myslím, že je to z velké části selhání systému,“ řekla členka sněmovního ústavně-právního výboru Taťána Malá (ANO).
Trestně odpovědný je člověk od patnácti let. Pro pachatele do osmnácti let existuje zvláštní právní úprava. Důraz klade spíš na výchovu a opětovné začlenění než sankce. O vině mladistvých rozhoduje specializovaný soud. Nezveřejňuje se jejich identita. Vazba se nařizuje jen ze zvlášť vážných důvodů. Maximální tresty jsou – oproti dospělým – poloviční.
Pokud pachateli není ani oněch patnáct, nelze ho trestně stíhat vůbec. Čeká ho zvláštní soudní řízení. Dítěti je stanoven opatrovník, který je zároveň advokátem. Tresty nahrazují ochranná opatření, účast ve speciálních programech nebo dohled probačního úředníka.