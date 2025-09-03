Kriminalisté odhalili další závažnou trestnou činnost osob, které v minulosti zadrželi kvůli pokusu o zapálení synagogy v Brně. Podle policie plánovali vraždu, oběť přežila jen díky šťastné náhodě. Jeden podezřelý byl v době spáchání skutku mladistvý, druhému dokonce ještě nebylo ani patnáct let. Oba podle policie dříve propagovali takzvaný Islámský stát a šířili nenávist i vůči menšinám a LGBTQ+ komunitě.
Mladíci obvinění z pokusu o zapálení synagogy podle policie plánovali i vraždu
„V roce 2024 se rozhodli vyzkoušet, jaké to je někoho zabít, a naplánovali vraždu osoby ze sociálně a ekonomicky slabší skupiny obyvatel. Svůj plán začali uskutečňovat, ale oběť útoku nezemřela jen díky šťastné náhodě,“ uvedl v tiskové zprávě policejní tiskový mluvčí Jakub Vinčálek.
Jeden podezřelý byl v době spáchání skutku mladistvý, druhému nebylo ještě patnáct let, nebyl tak trestně odpovědný. „Koncem srpna 2025 byla druhá osoba obviněna z vraždy a vydírání,“ sdělil Vinčálek.
Případ řeší kriminalisté Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) ve spolupráci s dozorujícím Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci.
Pět zadržených, dva obvinění
Policie letos v červnu zadržela během mezinárodní akce s názvem MERDA skupinu pěti mladých lidí. Dva následně obvinila. Jednoho z podpory a propagace terorismu, pokusu o teroristický útok a z podněcování nenávisti. Druhého pouze z propagace terorismu.
Policie se začala kauzou zabývat už v roce 2024. Při prověřování vyšlo najevo, že dva lidé se loni v lednu pokusili v Brně zapálit synagogu, další podezřelý zakládal on-line skupiny s cílem rekrutovat lidi pro boje v Sýrii po boku teroristické organizace Haját Tahrír aš-Šám (HTS). Členové působili podle policie v Česku, Slovensku, Rakousku a ve Velké Británii.