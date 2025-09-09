Agresivita dětí je na vzestupu, zní ze škol i od odborníků. Publicistický pořad Fenomén doby zkoumal kořeny problému i možná řešení. „To, co dělali patnáctiletí, provádějí klidně i desetileté děti,“ říká psycholožka Galina Jarolímková. Poruchy chování jsou nyní příznačné pro všechny socioekonomické vrstvy, dodal psychoterapeut Andrej Drbohlav. Tématu se věnovaly pořady Fenomén doby a Události, komentáře.
Problémové děti pocházejí ze všech vrstev, zaznělo ve Fenoménu doby
28 minut
„V roce 2024 vzrostla kriminalita dětí přibližně o osm procent,“ sdělila nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Narostl podle ní počet kvalifikovaných loupeží, ublížení na zdraví s těžkým následkem, znásilnění, ale i vražd. Pokud dítě nemá psychiatrickou či neurologickou diagnózu, je vždycky chyba v rodině, prohlašuje předseda Asociace speciálních pedagogů Jiří Pilař.
16 minut