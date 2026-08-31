Mění se zákon o podpoře bydlení, část agendy přebírají úřady práce


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Od září se změní zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst, budou dostupné ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Část agendy převezmou od obcí úřady práce.

Poradenské místo se osvědčilo například ve Vrchlabí, kde funguje od ledna. Týdně řeší případy zhruba pěti lidí v nouzi. Pracovníci města pomohli třeba paní Tereze, které po odstěhování od partnera zprostředkovali nový byt.

„Nikdy neměla nájemní smlouvu, přišla na kontaktní místo pro bydlení, narazila na nás na Facebooku a teď už měsíc bydlí poprvé sama,“ popisuje referentka kontaktního místa pro bydlení Eliška Fáborská.

Klíčové je taky zajistit, aby byl k dispozici dostatek nemovitostí. Jak od soukromých majitelů, tak od samospráv. „Spolupracuji s obcemi v našem ORP Vrchlabí. Snažím se je motivovat, aby třeba vložily své městské nebo obecní byty. A město Vrchlabí také bude vkládat nějaké obecní byty do tohoto systému,“ vysvětlila Fáborská.

Sněmovna schválila přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce
Sněmovna

Kritika opozice

Ze současného počtu se kontaktní místa rozšíří o dalších 71. Od září by tak měly být dostupné po celé republice. Opozice ale upozorňuje například na to, že na jejich zřizování radnice nedostaly peníze.

Obce i kraje jsou podle expertky Starostů na bydlení Barbory Špicarové Staškové ponechány v tomto pouze na své agendě a na svých rozpočtech, aby prostředky vyčlenily.

„Už toto dneska obce dělají v rámci své standardní sociální práce, tak si nemyslím, že by mělo dojít k nějakému velkému navýšení objemu oproti tomu, co standardně dělají,“ uvedla na začátku července ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).

Bytová nouze se stále více dotýká dětí
Dítě, ilustrační foto

Na příští rok by ministerstvo pro místní rozvoj chtělo s resortem vnitra vyjednat zvýšení příslušného příspěvku pro obce a kraje o čtyři sta milionů korun. Jestli peníze budou k dispozici, zatím není jisté.

Zástupcům opozice taky vadí převedení části agend na úřady práce. Podle nich jsou už tak dost přetížené a lidé nebudou moct vše vyřídit na jednom místě.

„Dává to smysl právě z toho důvodu, že člověk, který žádá o jakousi podporu daňové poplatníky, tak je celý veden i s jeho rodinou, s jeho celou životní situací – ať už pracovní, nebo osobní – na Úřadu práce,“ domnívá se ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).

Méně metrů, vyšší ceny. Nové byty jsou stále menší
Ilustrační foto

„Vy jste v náročné složité situaci a stát, místo aby vám pomohl a zjednodušil to, tak vás honí z obce na Úřad práce a pak zase zpátky,“ kritizovala změnu členka sněmovního sociálního výboru Lenka Martínková Španihelová (Piráti).

Kabinet naopak mluví o zefektivnění pomoci. V bytové nouzi – tedy na ulici, ubytovnách nebo v nevyhovujících prostorech – teď v Česku žije kolem 160 tisíc lidí.

Výběr redakce

U Kypru se potopila loď, nejméně osm mrtvých. Kapitána zatkli

U Kypru se potopila loď, nejméně osm mrtvých. Kapitána zatkli

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Islanďané v referendu odmítli návrh na přístupové rozhovory s EU

Islanďané v referendu odmítli návrh na přístupové rozhovory s EU

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Havlíček hájí vyšší výdaje investicemi. Dle Rakušana vláda hazarduje

Havlíček hájí vyšší výdaje investicemi. Dle Rakušana vláda hazarduje

před 16 hhodinami
ANO se dle Kantaru dál drží na špici. Část jeho voličů míří ke STAN

ANO se dle Kantaru dál drží na špici. Část jeho voličů míří ke STAN

před 19 hhodinami
Na Islandu proběhlo referendum o obnovení přístupových jednání s EU

Na Islandu proběhlo referendum o obnovení přístupových jednání s EU

29. 8. 2026Aktualizovánovčera v 00:24
V Nigeru se vzbouřili vojáci. Vládnoucí junta má prý situaci pod kontrolou

V Nigeru se vzbouřili vojáci. Vládnoucí junta má prý situaci pod kontrolou

29. 8. 2026Aktualizováno29. 8. 2026
Vyzýval k deportaci milionů, nyní britského komentátora z USA vyhostili

Vyzýval k deportaci milionů, nyní britského komentátora z USA vyhostili

29. 8. 2026
Počet mrtvých po ruském útoku u Buči stoupl na 37, uvádí tamní úřady

Počet mrtvých po ruském útoku u Buči stoupl na 37, uvádí tamní úřady

29. 8. 2026Aktualizováno29. 8. 2026

Aktuálně z rubriky Domácí

Denní teploty budou tento týden kolem 23 stupňů, pršet by mělo jen ojediněle

Denní teploty se budou v tomto týdnu většinou pohybovat kolem 23 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude o něco tepleji. Nejteplejším dnem bude zřejmě pátek. V pondělí dopoledne může zapršet, poté ale ve zbytku týdne budou srážky spíše ojedinělé, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Právě teď

Mění se zákon o podpoře bydlení, část agendy přebírají úřady práce

Od září se změní zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst, budou dostupné ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Část agendy převezmou od obcí úřady práce.
před 1 hhodinou

Vláda se bude zabývat návrhem státního rozpočtu

Vláda by se na pondělním jednání měla zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) má členy kabinetu seznámit s úpravami, které ministerstvo provedlo od posledních jednání s jednotlivými ministry. Následně resort návrh formálně předloží a zveřejní také plánovaný schodek.
před 7 hhodinami

VideoKamery ve vlacích mají pomoci proti vandalům

České dráhy namontují kamery do více než padesáti svých příměstských vlaků, které jezdí po Praze a středních Čechách. Od skoro devadesátimilionové investice si slibují, že zvýší bezpečnost, a hlavně odradí sprejery. Tento rok již dopravce řešil 150 vandalských případů. Na vyčištění soupravy od graffiti je potřeba i čtyřicet kilo odlakovacích přípravků a téměř dva tisíce litrů vody. Minulý rok sprejeři národnímu dopravci pokreslili přes čtyři sta vlaků, což způsobilo škody téměř za dvacet milionů korun. Do každého vlaku má národní dopravce v plánu nainstalovat celkem 42 kamer. Dvanáct bude snímat okolí vlaku, osmadvacet prostory uvnitř a dvě budou u kabiny strojvůdce.
před 11 hhodinami

VideoMinisterstva obnovují spolupráci se svazem bojovníků za svobodu

Český svaz bojovníků za svobodu se zapojí do příprav nové expozice v Petschkově paláci, někdejším sídle pražského gestapa. Předchozí vedení ministerstva průmyslu přitom spolupráci se svazem odmítalo kvůli pochybnostem o jeho důvěryhodnosti. Organizace v minulosti čelila kritice mimo jiné kvůli neprůhlednému hospodaření či kontroverzím spojeným s jejím vedením. Svaz začal opět spolupracovat také s ministerstvem obrany, jehož současné vedení zrušilo dřívější zákaz jeho podpory.
před 11 hhodinami

Havlíček hájí vyšší výdaje investicemi. Dle Rakušana vláda hazarduje

Vláda podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) nemůže kvůli snižování schodku omezit investice tak, aby zabrzdila hospodářský růst. Předseda STAN Vít Rakušan v Nedělní debatě naopak kabinet obvinil z dalšího zadlužování a uvedl, že „hazarduje s budoucností dalších generací“. Šéf ODS Martin Kupka tvrdí, že by jeho strana dokázala sestavit rozpočet se schodkem kolem 156 miliard korun. Vicepremiér Petr Macinka (Motoristé) zdůraznil potřebu strukturálních reforem a omezení výdajů. Moderoval Lukáš Dolanský.
před 16 hhodinami

Pavel nevidí důvod ke stažení žaloby kvůli summitu

Prezident Petr Pavel nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Chce vyčkat na to, jak soud vyjasní kompetence vlády a prezidenta. Prezident to řekl v rozhovoru, který odvysílala televize CNN Prima News. Vláda s účastí prezidenta nepočítala, po předběžném opatření Ústavního soudu ho ale musela do delegace zařadit a prezident se tak červencového summitu mohl zúčastnit. O samotné žalobě soud zatím nerozhodl.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

ANO se dle Kantaru dál drží na špici. Část jeho voličů míří ke STAN

Podle srpnového volebního modelu agentury Kantar pro ČT by v době sběru dat překročilo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny šest politických subjektů. První místo zaujímá ANO, kterému srpnový model přisoudil 30,5 procenta, tedy o jeden bod méně než v květnu. Oproti volbám se ale jedná o propad o čtyři procentní body. Odliv voličů směřuje nyní nejvíce ke STAN, část také k SPD nebo ODS. Hlavním důvodem je zklamání z plnění, respektive neplnění volebních slibů nebo styl komunikace.
před 19 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026