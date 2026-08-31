Mění se zákon o podpoře bydlení, část agendy přebírají úřady práce

Od září se změní zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst, budou dostupné ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Část agendy převezmou od obcí úřady práce.
Poradenské místo se osvědčilo například ve Vrchlabí, kde funguje od ledna. Týdně řeší případy zhruba pěti lidí v nouzi. Pracovníci města pomohli třeba paní Tereze, které po odstěhování od partnera zprostředkovali nový byt.
„Nikdy neměla nájemní smlouvu, přišla na kontaktní místo pro bydlení, narazila na nás na Facebooku a teď už měsíc bydlí poprvé sama,“ popisuje referentka kontaktního místa pro bydlení Eliška Fáborská.
Klíčové je taky zajistit, aby byl k dispozici dostatek nemovitostí. Jak od soukromých majitelů, tak od samospráv. „Spolupracuji s obcemi v našem ORP Vrchlabí. Snažím se je motivovat, aby třeba vložily své městské nebo obecní byty. A město Vrchlabí také bude vkládat nějaké obecní byty do tohoto systému,“ vysvětlila Fáborská.
Kritika opozice
Ze současného počtu se kontaktní místa rozšíří o dalších 71. Od září by tak měly být dostupné po celé republice. Opozice ale upozorňuje například na to, že na jejich zřizování radnice nedostaly peníze.
Obce i kraje jsou podle expertky Starostů na bydlení Barbory Špicarové Staškové ponechány v tomto pouze na své agendě a na svých rozpočtech, aby prostředky vyčlenily.
„Už toto dneska obce dělají v rámci své standardní sociální práce, tak si nemyslím, že by mělo dojít k nějakému velkému navýšení objemu oproti tomu, co standardně dělají,“ uvedla na začátku července ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).
Na příští rok by ministerstvo pro místní rozvoj chtělo s resortem vnitra vyjednat zvýšení příslušného příspěvku pro obce a kraje o čtyři sta milionů korun. Jestli peníze budou k dispozici, zatím není jisté.
Zástupcům opozice taky vadí převedení části agend na úřady práce. Podle nich jsou už tak dost přetížené a lidé nebudou moct vše vyřídit na jednom místě.
„Dává to smysl právě z toho důvodu, že člověk, který žádá o jakousi podporu daňové poplatníky, tak je celý veden i s jeho rodinou, s jeho celou životní situací – ať už pracovní, nebo osobní – na Úřadu práce,“ domnívá se ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
„Vy jste v náročné složité situaci a stát, místo aby vám pomohl a zjednodušil to, tak vás honí z obce na Úřad práce a pak zase zpátky,“ kritizovala změnu členka sněmovního sociálního výboru Lenka Martínková Španihelová (Piráti).
Kabinet naopak mluví o zefektivnění pomoci. V bytové nouzi – tedy na ulici, ubytovnách nebo v nevyhovujících prostorech – teď v Česku žije kolem 160 tisíc lidí.