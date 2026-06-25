Máte nárok na bezúročný úvěr, nebo na dotaci? Jak na Novou zelenou úsporám

Začíná příjem žádostí do další fáze programu Nová zelená úsporám (NZÚ), který motivuje k investicím do úprav budov, aby bylo jejich vytápění ekologičtější a ekonomičtější. Nově má program dva směry, kterými stát rekonstrukce podporuje – bezúročné úvěry a přímé dotace. Majitelé rodinných domů, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (SVJ) mohou získat bezúročný úvěr. Na nízkopříjmové domácnosti v bytových domech lze k tomu získat dotační bonus až 120 tisíc. Nízkopříjmoví vlastníci rodinných domů pak mohou dosáhnout na dotaci.
Zatímco vlastníci rodinných domů žádají samostatně, za bytové domy podává žádost vždy bytové družstvo či SVJ. Jak majitelé domů, tak družstva či SVJ mohou (a v některých případech dokonce musí) využít bezplatné energetické poradenství, které má žadateli pomoct zvolit optimální cestu.
Možnosti pro rodinný dům
Majitelé rodinného domu, kteří by chtěli využít bezúročný úvěr, dotaci či obojí, musí splňovat dvě základní podmínky: vlastníky domu musí být pouze fyzické osoby a domácnost žadatele smí vlastnit maximálně dvě nemovitosti určené k bydlení.
Dále nesmí mít závazky po lhůtě splatnosti u orgánů veřejné správy, musí mít právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu (zástavy z důvodu hypotéky či půjčky nejsou na závadu) a nesmí být na seznamu pro mezinárodní sankce. Pro žádost o úvěr není potřeba splňovat žádné další podmínky.
Dotace pro nízkopříjmové domácnosti
Někteří z výše vymezených vlastníků rodinného domu mají nárok na dotaci v rámci NZÚ Light. Jsou to ti, kteří mají přiznánu dávku státní sociální pomoci, anebo ti, kteří splňují následující podmínky:
- dům, na který se dotace vztahuje, má energetickou náročnost třídy E až G,
- čistý měsíční příjem domácnosti nepřekročí 3. příjmový decil nebo 5. příjmový decil, jsou-li členové domácnosti pouze starobní důchodci či je-li členem domácnosti osoba pobírající invalidní důchod III. stupně.
Pro zjištění, do kterého decilu domácnost se svými příjmy spadá, slouží speciální nástroj vytvořený za tímto účelem. První dvě záložky „Pokyny k vyplnění“ a „Výpočtový nástroj“ pomohou potenciálnímu žadateli vyhodnotit jeho příjmy konkrétně, zatímco třetí záložka „Definice decilů“ je přehledovou tabulkou, v níž se může předběžně v příjmových decilech zorientovat a možná i rovnou zjistit, zda tuto podmínku splňuje.
Dotace lze získat na čtyři možné účely. Na zateplení (do 250 tisíc korun), kotel, kamna či čerpadlo (do 150 tisíc), přípravu teplé vody pomocí čerpadla či solárního ohřevu (přesně 60 tisíc) a fotovoltaiku (přesně 120 tisíc). Maximální výše dotace je 400 tisíc.
K dotaci v rámci NZÚ Light si lze navíc vzít bezúročný úvěr do výše poskytnuté dotace. Pokud tedy žadatel získá dotaci například dvě stě tisíc na zateplení a sto tisíc na tepelné čerpadlo, může zároveň dostat bezúročnou půjčku až tři sta tisíc.
Žadatel o dotaci potřebuje takzvaný renovační pas – odborníkem zpracovaný dokument, který obsahuje řadu informací o nemovitosti a její renovaci. Mohou ho vystavit i mnozí experti nabízející v rámci NZÚ bezplatné energetické poradenství. Energetičtí experti mají žadateli pomoct zvolit vhodnou variantu pro konkrétní dům a poradit s dalším postupem. Pro domácnosti s nižšími příjmy je zcela zdarma i vystavení renovačního pasu.
Bezúročný úvěr pro rodinný dům
Bezúročný úvěr pro rodinný dům bez dotace si lze vzít na osm možných účelů. Na zateplení (do dvou milionů korun), fotovoltaiku (do 400 tisíc), kotel či čerpadlo (do 400 tisíc), přípravu teplé vody (do sta tisíc), větrání s rekuperací (do 200 tisíc), využití tepla z odpadní vody (do sta tisíc), zelenou střechu (do 150 tisíc) a využití dešťové či odpadní vody (do 150 tisíc), přičemž poslední dvě jmenované možnosti lze využít pouze v kombinaci se zateplením nebo s některým z opatření v oblasti zdrojů energie.
Kromě maximálních částek v jednotlivých kategoriích jsou stanovené i celkové maximální výše úvěru. Na dílčí renovaci lze čerpat nejvýše 750 tisíc, zatímco na komplexní renovaci, která zahrnuje celkové zateplení obálky budovy, až dva miliony. Minimální výše úvěru je sto tisíc.
Dalšími podmínkami komplexní renovace jsou zajištění technického dozoru, přítomnost vyhovujícího obnovitelného zdroje energie při dokončení projektu a absence spalovacího zdroje na tuhá fosilní paliva nebo těžké topné oleje při dokončení projektu. Žadatel také potřebuje průkaz energetické náročnosti budovy.
Žádosti o úvěr na dílčí renovaci lze podávat opakovaně až do maximální výše. Žadatel k ní potřebuje zmíněný renovační pas, který mohou vystavit mnozí odborníci nabízející v rámci NZÚ bezplatné energetické poradenství. Dle informací na webu programu budou mít domácnosti renovační pas za zvýhodněnou cenu, zatímco ty nízkopříjmové ho mají zdarma.
Zmíněné poradenství ministerstvo doporučuje využít. Energetičtí experti mohou žadateli pomoct zvolit vhodnou variantu pro konkrétní dům a poradit s dalším postupem.
Bezúročný úvěr pro bytový dům
O bezúročný úvěr pro bytový dům si může bytové družstvo či SVJ zažádat na osm možných účelů. Na zateplení (výše se odvíjí od typu a velikosti zateplované plochy), výměnu zdroje tepla (do 150 tisíc na byt), přípravu teplé vody (50 tisíc na byt), fotovoltaiku (od 350 tisíc na bytový dům), větrání s rekuperací (sto tisíc na byt), využití tepla z odpadní vody (50 tisíc na byt), zelenou střechu (dva tisíce na metr čtvereční) a využití dešťové či odpadní vody (do 150 tisíc), přičemž poslední dvě jmenované možnosti lze využít pouze v kombinaci se zateplením nebo s některým z opatření v oblasti zdrojů energie.
Maximální výše úvěru pro bytový dům se odvíjí od počtu bytů v domě, přičemž jde o 750 tisíc korun na bytovou jednotku při komplexním opatření, které zahrnuje celkové zateplení obálky budovy bytového domu, či o 250 tisíc na bytovou jednotku při dílčím opatření. Například pro dům o dvanácti bytech by tedy šlo o devět milionů (12 x 750 tisíc) při komplexním opatření nebo o tři miliony (12 x 250 tisíc) při dílčím opatření. Minimální výše úvěru je sto tisíc.
Dalšími podmínkami komplexního opatření jsou zajištění technického dozoru a absence spalovacího zdroje na tuhá fosilní paliva nebo těžké topné oleje při dokončení projektu.
Pokud v bytovém domě bydlí nízkopříjmové domácnosti, lze na ně získat dotační bonus. Ten je poskytován pouze v případě komplexních opatření, činí dva tisíce korun za každý metr čtvereční bytu zranitelné domácnosti, maximálně však 120 tisíc na byt. U bytů nad 60 m2 je to tedy přesně 120 tisíc. Za zranitelné domácnosti pro účely dotačního bonusu se považují tytéž, které by v případě rodinného domu měly nárok na dotaci v rámci NZÚ Light (s výjimkou podmínky o energetické neúspornosti rodinného domu). Tyto podmínky jsou popsány výše v článku.
Dotační bonus je poskytován na účet žadatele (SVJ nebo bytového družstva) na jednotlivé byty, u nichž žadatel prokáže, že jsou užívány nízkopříjmovou domácností. Bonus má žadatel započítat vlastníkovi (uživateli) bytu jednorázově jako splátku jemu příslušejícího podílu na nákladech realizace opatření na bytovém domě nebo mu má o poskytnutý bonus snížit pravidelné splátky jeho podílu na úvěru na podporovaná opatření nebo příspěvek do fondu oprav.
Jelikož projektování renovace bytového domu i administrace žádosti o úvěr je náročnější, než v případě rodinného domu, je smysluplné využít bezplatné energetické poradenství NZÚ.
Veškeré praktické informace o programu Nová zelená úsporám jsou dostupné i na webu novazelenausporam.cz.