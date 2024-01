Koalice chce na mimořádném jednání sněmovny prosadit korespondenční volbu. Opozice oznámila obstrukce

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli hlasovat dopisem v řádných volbách do sněmovny v roce 2025.

Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci zavedení korespondenční volby poukazují na to, že je to časově i finančně nákladné pro ty voliče, kteří žijí daleko od jejich sídel. Poštu by podle nich mohlo využít k hlasování několik set tisíc Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem. Opoziční zástupci tvrdí, že koalice prosazuje korespondenční volbu jako součást kroků, aby se u moci udržela trvale.

Opozice avizovala obstrukce

Opoziční hnutí ANO a SPD mají u Čechů v zahraničí minimální podporu, což koaliční zástupci uvádějí mezi důvody, proč opozice zavedení korespondenční volby nechce. Ve sněmovně lze očekávat silné obstrukce opozice. SPD řadí předlohu k těm, jejichž schvalování hodlá důsledně brzdit.

Návrh programu mimořádné schůze není možné na rozdíl od řádných schůzí měnit ani upravovat. Sněmovna se tím vyhne často mnohahodinovému bloku návrhů změn programu. Před jeho schválením ale mohou vystupovat řečníci s přednostním právem.