Posilujeme práva, řekl Pospíšil ke korespondenční volbě. Mračková Vildumetzová se bojí o svobodu volby

Zmínil, že statisíce českých občanů žijících v zahraničí z různých důvodů nyní nemohou na zastupitelský úřad, anebo mohou, ale za velmi obtížných podmínek. „Pokud žijete na Novém Zélandu, tak pokud chcete volit, tak musíte letět do Austrálie na zastupitelský úřad. Výkon takového volebního práva vám zabere skoro dva dny,“ podotkl s tím, že jde o další možnost navíc a nikdo není do ničeho nucen.

Pospíšil uvedl, že se o tématu v Česku debatuje několik let a přinese rozšíření ústavního práva občanů. „Je smutné, že ve většině zemí EU to lze a v Česku tomu tak není.“ Většina zemí EU má také podle něj tuto úpravu dokonce v širší podobě, než předpokládá současný návrh. „V Německu mohou lidé v národních volbách tuto možnost využít i v případě, že v Německu žijí. Funguje to tam a je to velmi oblíbené,“ dodal.

Koaliční poslanci ve čtvrtek předložili nový návrh na zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. Týká se prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Češi v cizině by poprvé mohli hlasovat dopisem ve volbách do sněmovny v roce 2025.

Namítl rovněž, že ANO korespondenční volba vadí z jiných důvodů, než uvádí. „Je to mocenský souboj, protože pro hnutí ANO lidé v zahraničí nehlasují, jak ukazují výsledky voleb, proto to opozice nechce, je to legitimní, já to chápu,“ uvedl. Vildumetzová podotkla, že může říci to samé. „TOP 09 a STAN, kteří to nejvíce prosazují, jsou na hranici pětiprocentní hranice, takže mohou hledat každý hlas, a proto chtějí toto prosadit.“

Kritizovala zejména, že návrh předložila skupina poslanců, nikoliv vláda. „Když je to vládní návrh, tak se k tomu vyjadřují legislativní rada vlády, která má třicet odborníků. Vyjadřují se k tomu připomínková místa,“ uvedla Mračková Vildumetzová s tím, že v případě poslaneckého návrhu tomu tak není. Považuje za nehorázné, že takto důležitou změnu vláda předložila jako poslanecký návrh.

Zdůraznila rovněž, že v případě voleb je zakotveno v ústavě, že musí být osobní, tajné a svobodné, přičemž podle ní tyto tři body nejsou v případě korespondenční volby zaručeny. Zmínila, že současný český volební systém je dobrý a propracovaný. „Nikdo volby nyní nezpochybňuje, ale jestliže budete chtít toto zavést, tak nebudou svobodné a nebudou tajné,“ uvedla.

Podle ní je také problém, že hlasovací lístky budou několik dní putovat poštou. Souhlasí ale s tím, že na některé zastupitelské úřady je to velmi daleko. „Určitě by se to dalo vyřešit tím, že by se ta místa pronajala a lidé by to na ty zastupitelské úřady měli blíž.“