Zavedení korespondenční volby je politický proces, obě strany mají své zájmy, míní Just

Jak zastánci, tak odpůrci korespondenční volby se vedle objektivních zájmů rozhodují i podle svých představ o tom, zda by jim její zavedení prospělo, uvedl v pořadu 90´ ČT24 politolog Petr Just. Upozornil však, že nelze podle minulých voleb predikovat výsledky, protože půjde o úplně jiné i různě hodnotově rozprostřené množství voličů. Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zopakoval argumenty, že jde o zjednodušení ústavního práva volit a rizika jsou podle něj marginální. Místopředseda ANO Radek Vondráček oponoval, že rizika za marginální nepovažuje. Podle něj voliči nikdy nebudou v korespondenční volbě mít svobodu a tajnost, která je za plentou.

Poznamenal však, že on by automaticky z minulých modelů nevycházel, protože jde o úplně jiné kvantum voličů i o skupinu, která je mnohem pestřeji hodnotově rozprostřená. „My sice máme data ze vzorku třinácti tisíc voličů, kteří volili v předcházejících sněmovních volbách, ale musíme si uvědomit, že to byli voliči, kteří třeba byli na dovolené. Teď se budeme bavit o stovkách tisíc voličů, kteří žijí trvale v zahraničí a ti mají své různé preference,“ dodal.

„Zastánci mají objektivní zájem umožnit volební právo, tu všeobecnost volebního práva, která je mimochodem také ústavním principem. Hovoří se o tom, jestli bude narušen ústavní princip tajnosti. Další z ústavních principů je všeobecnost, která ale je nyní do jisté míry narušena,“ uvedl Just.

Zmínil, že pokud se strany SPD a ANO bojí o to, že je nevolí příliš mnoho lidí v zahraničí, tak on sám má zkušenost s Nebraskou v USA, která je velmi hustě posetá Čechy, kteří jsou různě hodnotově orientovaní. „Žijí tam Češi velmi konzervativní, republikánští a pak máte oblast, kde žijí Češi, kteří jsou velmi liberální a demokraté, takže i v tom jednom státě jsou různí voliči,“ dodal s tím, že nelze automaticky vycházet z předchozích voleb.

Podle něj navíc není jisté, kolik Čechů v zahraničí žije. „Odhady hovoří o 300-500 tisících a to je číslo, se kterým musíme chtě nechtě pracovat, a trochu to ztěžuje predikce toho, jak by výsledek korespondenční volby mohl zasáhnout do výsledku,“ podotkl a dodal, že se musí předpokládat, že i mezi voliči v zahraničí by byla přirozená neúčast, stejně jako je tomu v Česku.

Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel v pořadu znovu zopakoval argumenty vlády, že korespondenční volba jen usnadňuje ústavní právo volit. Je podle něj naprosto běžná. Zmínil, že 22 států EU ji má zavedenou a Česko je poslední ze zemí skupiny V4, která nemůže volit korespondenčně. „Ta rizika, která jsou s tím spojená, jsou naprosto marginální a standardní. My navíc neobjevujeme Ameriku. Je to vyzkoušené,“ podotkl s tím, že rizika, která korespondenční volba přináší, jsou minimální, srovnatelná s tím, že jsou například volební místnosti zavřené přes noc a urny nikdo aktivně nehlídá.

Místopředseda ANO a předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček však podotkl, že rizika spojená s korespondenční volbou pro něj marginální nejsou. „Nikdy nebudete mít tu svobodu a tajnost volby, kterou máte za plentou v místnosti,“ uvedl a dodal, že časová náročnost voleb pro některé krajany v zahraničí se dá řešit rozšířením seznamu míst, kde mohou volit. Korespondenční volba podle něj ohrožuje tajnost a rovnost osobní volby. „Můžeme se hádat o politice, jak chceme, ale ještě nikdy nikdo nezpochybňoval výsledky voleb a ta korespondenční volba k tomu svádí,“ dodal.