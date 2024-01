Většina obyvatel má ke korespondenční volbě výhrady, myslí si Vondráček. Její princip je spravedlivý, říká Benda

Poslanec Radek Vondráček (ANO) má za to, že zavedení možnosti korespondenčního hlasování pro Čechy v zahraničí znamená hazard s důvěrou lidí ve volební systém. Poslanec Marek Benda (ODS) v pořadu Události, komentáře argumentoval, že je tato praxe v jiných státech běžná a systém by byl správný a spravedlivý.

V některých zemích je hlasování pro české občany velice náročné, protože v současnosti tak mohou učinit jen na velvyslanectvích, ke kterým musí někdy dlouho, dalece a draze cestovat. Benda zdůraznil, že možnost hlasovat poštou by platila jenom v zahraničí, nikoliv pro Čechy uvnitř České republiky. „Nevím, proč to vyvolává tak velkou hysterii,“ opáčil s tím, že jinde ve světě je tento systém voleb běžný.

„Myslíme si, že je to velký hazard s důvěrou lidí ve volební systém,“ řekl Vondráček. Zmínil, že ačkoli často dochází na politické scéně ke slovním potyčkám a ostrým sporům, nikdo ještě v Česku nezpochybnil platnost voleb. Obává se, že by se to s korespondenční volbou mohlo změnit. Také se mu nelíbí způsob schvalování novely. „Tady absolutně chybí respekt k oponentovi a snaha najít nějaké řešení,“ prohlásil.

Benda ale s názorem, že korespondenční volby bude snazší zfalšovat, nesouhlasí. „Ty volby jsou úplně stejné jako dnes, ty obálky se otevírají stejně tajně jako dnes,“ prohlásil. Absenci hlasovací plenty, kterou kritizuje opozice, komentuje tak, že i v současnosti volební komise jezdí s urnami za lidmi, kteří se nemohou přemístit, například do nemocnic. „Taky tam ta plenta není,“ prohlásil.

Vondráček vidí potenciální problém i v nerovnosti toho, že Čech za hranicemi země má možnost hlasovat korespondenčně, ale Čech v Česku ne. Myslí si, že to může porušovat ústavní principy. Benda argumentuje, že nerovnost neexistuje, protože v Česku jsou umožněné jiné způsoby volby na dálku.