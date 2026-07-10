Hazard ohrožuje až 140 tisíc mladých, nejvíc láká on-line sázení

Podle nejnovější studie Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) může být až 275 tisíc lidí v riziku problémového hraní. Více než polovinu z nich tvoří mladí lidé ve věku 15 až 34 let, uvedla vedoucí střediska Pavla Chomynová. Oblíbené je on-line sázení na sport. Odborníci zároveň upozorňují na rostoucí finanční dopady hazardu – průměrný dluh lidí v léčbě se za dva roky zvýšil z 330 tisíc na přibližně milion korun.
Čtyřiadvacetiletý Daniel z Prahy sází on-line hlavně na fotbal a hokej. „Vždycky to bylo hlavně o víkendu, kdy se hrály ligové zápasy, a v týdnu to byly občas evropské soutěže, teď už se to ale snažím omezovat,“ popisuje. K sázení se dostal přes kamarády v hospodě, kde společně sledovali zápasy a sázeli na skóre. Kvůli množství sázek využil i takzvaný panic button, který hráče na určitý čas vyloučí ze všech hazardních her. „Zkusil jsem se vyloučit po dobu šesti dnů. Myslím, že to neuškodí,“ dodává.
Právě mladí lidé patří podle odborníků mezi nejohroženější skupiny. Podle Chomynové z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti tvoří lidé ve věku 15 až 34 let zhruba 54 procent z odhadovaných 275 tisíc osob v riziku problémového hraní.
„Přibližně tedy 95 až 140 tisíc osob,“ dodává Chomynová a vysvětluje, že problémové hraní znamená, že se už hazard dané osobě začíná vymykat kontrole a zasahuje do osobního nebo pracovního života. Mladí lidé podle ní často ještě nemají pevně vytvořené návyky v oblasti hospodaření, hůře odhadují pravděpodobnost výhry a podceňují riziko vzniku závislosti či zadlužení.
Podle Lucie Šafratové z plzeňského Centra adiktologické prevence hraje roli také současný životní styl. „Sklon k závislostem je komplexní proces. Přispívá k němu trávení velkého množství času v on-line prostředí, nízká tolerance k zátěži, velké množství podnětů a tlak na výkon a úspěch,“ uvádí.
Od automatu k on-line sázení
Mladé lidi dnes nejvíce láká on-line sázení, zejména na sport. „V sázkových kancelářích sází devět procent mladých dospělých, třináct procent sází on-line a deset procent se účastní takzvaných live sázek v průběhu zápasu,“ říká Chomynová. Pro srovnání: na automatech hraje pět procent mladých dospělých a jiné on-line hry mimo kurzové sázky uvádí pět až šest procent.
Na rizika spojená s on-line sázením upozorňuje i Šafratová. „Sázení navozuje pocit, že pokud rozumím sportu, mohu na tom něco vydělat,“ dodává.
Statisícové dluhy jako důsledek
Hazardní hraní s sebou nese nejen riziko vytvoření závislosti, ale zpravidla i dluhy. Podle adiktoložky Šafratové se nejprve začnou objevovat varovné signály: „Obecně je to uzavřenost v sociálních vztazích, zvyšující se čas na mobilním telefonu, nedostatek financí, nebo naopak hodně financí bez objektivních příčin.“
V některých případech končí situace odbornou pomocí či léčbou. „Respondenti v léčebných zařízeních v roce 2025 uvedli, že průměrně devadesát procent jejich dluhu tvoří dluhy ze hry,“ uvádí Chomynová, která v zařízeních každé dva roky zpracovává studii, ve které zjišťuje finanční důsledky hazardu.
Podle poslední studie se průměrné měsíční výdaje na hraní v posledním roce před zahájením léčby mezi lety 2023 a 2025 mírně snížily ze 43 tisíc na 41 tisíc korun. Výrazně ale narostla průměrná výše dluhu respondentů v léčbě – ze 330 tisíc v roce 2023 číslo vzrostlo na přibližně jeden milion korun v roce 2025.
Youtubeři, známí i reklama
K hazardu se mladí lidé dostávají nejčastěji přes své okolí, ale i internet. Podle výzkumu Institutu pro regulaci hazardních her mezi šestnáctiletými a sedmnáctiletými hrají roli doporučení známých, influencerů nebo youtuberů. „Dalších 27 procent se nechalo zlákat internetovou reklamou na hazard,“ říká odborný konzultant institutu Michal Razím.
Problémem je podle něj také snadný přístup k nelegálnímu hazardu. „Vedle legálních reklam se v on-line prostoru objevuje i propagace nelegálních provozovatelů, affiliate weby, skrytá reklama nebo odkazy šířené přes sociální sítě a komunikační platformy,“ upozorňuje.
Nelegální hazard je podle Razíma rizikovější, protože nemusí dodržovat pravidla ochrany hráčů. „Často na něm neprobíhá skutečné ověření totožnosti. Tím se otevírá prostor pro hraní osobám v Rejstříku vyloučených osob i dětem a mladistvým,“ dodává.
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