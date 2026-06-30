Česko neplní většinu protikorupčních doporučení, tvrdí skupina Rady Evropy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Česko zvládlo uspokojivě splnit pouze jedno navržené doporučení týkající se prevence korupce u představitelů ve vrcholných výkonných funkcích a orgánů činných v trestním řízení. Další doporučení plní částečně a některá vůbec, uvedla ve shrnutí hodnocení Česka protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO). Ve výroční zprávě za rok 2025 hovoří také o klíčové roli nejvyšších představitelů vlád v prosazování nulové tolerance vůči korupci.

GRECO v této oblasti dala Česku celkem dvacet podnětů. Splnit se podle skupiny podařilo pouze doporučení zveřejňovat na internetu statistiky stížností na zaměstnance policie. Šest dalších doporučení se podařilo naplnit částečně a zbývajících třináct nebylo podle protikorupční skupiny provedeno vůbec.

Podle hodnocení je jediným konkrétním opatřením v oblasti ústředních orgánů státní správy přijetí zákona o regulaci lobbingu. Jeho cílem je zavést legislativní rámec a tím vnést větší přehlednost do kontaktů mezi lidmi ve vrcholných výkonných funkcích, lobbisty či jinými třetími stranami.

Česko musí zlepšit prevenci korupce u poslanců a soudců, uvádí skupina Rady Evropy

Naopak v ostatních oblastech, jako jsou pravidla chování, rizika narušení integrity, střety zájmů či vedlejší činnosti, je podle GRECO potřeba vynaložit další úsilí. Ve shrnutí hodnoticí zprávy, jejíž plné znění může skupina zveřejnit až po souhlasu českých orgánů, GRECO píše, že v těchto oblastech bude klíčová politická vůle vlády, která vzešla z parlamentních voleb v říjnu 2025.

Klíčová složka odolné demokracie

Pozitivnější je podle GRECO postup v oblasti orgánů činných v trestním řízení, tedy policejních orgánů, státních zastupitelstev a soudů. Hodnocení vedle zveřejňování statistik stížností oceňuje také přijatá opatření ke zvýšení genderové vyváženosti v policejních silách či ke zvýšení informovanosti o nových zákonech na ochranu oznamovatelů. Česko se má podle GRECO zabývat i dalšími oblastmi, jako jsou pravidla chování, dary a omezení po skončení služebního poměru.

Celkově skupina podle výroční zprávy zaznamenává ve sledovaných zemích pravidelný, byť někdy pomalý, pokrok při provádění svých doporučení a prevenci korupce. „V době klesající důvěry v instituce a rostoucího geopolitického napětí není prevence korupce pouze otázkou řádného vládnutí, ale také klíčovou složkou odolnosti demokracie,“ uvedl předseda GRECO David Meyer.

Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku. Sdružuje 46 evropských zemí a nemá souvislost s Evropskou unií ani s jejími institucemi. O dalším pokroku v plnění podnětů má Praha informovat GRECO do konce letošního roku.

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