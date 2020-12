O novém vedení je jasno ve všech krajích. Koaliční partneři podepsali smlouvu v Karlových Varech

Dohodu blokovalo, že jak ODS s lidovci, tak blok 21 zastupitelů chtěli nominovat svého hejtmana. Jediným kandidátem na tento post by měl být nakonec lídr kandidátky STAN Petr Kulhánek (KOA), někdejší primátor Karlových Varů.

Pokud se tato koalice skutečně chopí moci, bude se ODS podílet na vládě ve všech krajích, kde se letos volilo. V opozici Karlovarského kraje by naopak měli zůstat zástupci SPD a ANO, které stejně jako ve většině krajů sice vyhrálo, ale koalici se mu sestavit nepodařilo.

V čele Plzeňského kraje jsou na následující čtyři roky ODS s TOP 09 a povolební blok STAN a Pirátů. V 45členném zastupitelstvu mají 25 křesel. Hejtmankou se stala lídryně krajské kandidátky ODS Ilona Mauritzová, poslankyně a zastupitelka města Plzně, která byla do roku 2018 také rektorkou Západočeské univerzity.

Připravil proto například 800 náhradních lůžek pro zasažené pacienty. Po návratu části žáků do škol také v listopadu obnovil systém školních autobusů, které je vozí.

Po nastěhování do kanceláře našel nový hejtman Schiller rušičku mikrofonů, jinak také šumový generátor. Krajský mluvčí Martin Volf uvedl, že neaktivní, nepřipojený, morálně i technicky zastaralý přístroj bude zlikvidován jako nepotřebný a neevidovaný materiál.

Hejtmanem Ústeckého kraje se stal Jan Schiller z hnutí ANO. Nahradil komunistu Oldřicha Bubeníčka, který stál v čele kraje osm let. ANO volby v Ústeckém kraji vyhrálo. Na koalici se dohodlo s druhou ODS a Spojenci pro kraj. V zastupitelstvu o 55 členech má koalice 29 hlasů.

Plzeňský kraj v příštím roce kvůli nižším příjmům opraví méně silnic než dosud. Kvůli koronavirové krizi a vládním opatřením příští rok přijde podle dosavadních odhadů zřejmě o stovky milionů korun z daňových výnosů, a nebude tak moci dávat tolik peněz do oprav silnic.

Nové vedení kraje chce potom vybrat nové ředitele teplického muzea a galerií v Lounech a Litoměřicích. Současní tři ředitelé příspěvkových organizací nastoupili do funkcí 1. září, ředitelem teplického muzea se stal bývalý náměstek hejtmana Zdeněk Matouš (zvolen za ČSSD).

Zatím se vedení zabývalo především řešením koronavirové krize a přípravou rozpočtu na následující rok. Pomůže například zoologické a botanické zahradě v Liberci i divadlům vyrovnat letošní ztráty ze vstupného způsobené koronavirovými opatřeními. Letos v souvislosti s pandemií covidu-19 schválil kraj podporu do deseti milionů korun, více než polovinu organizace vyčerpaly v souvislosti s jarním uzavřením.

Po volbách už vedení stihlo prostřednictvím dozorčí rady Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje odvolat předsedkyni představenstva holdingu Ivanu Urešovou, která ho vedla od letošního 1. března. Ve funkci by ji mohl vystřídat stávající místopředseda Marian Tomášik, který již byl předsedou představenstva před Urešovou.

Do příštího roku chce vedení vstoupit s rozpočtovým provizoriem. Důvodem je nejistota týkající se daňových příjmů samospráv v souvislosti se schválením daňového balíčku, uvedl po úterním mimořádném jednání rady kraje mluvčí hejtmanství Dominik Barták. Provizorium projedná zastupitelstvo 15. prosince, řádný rozpočet na svém únorovém jednání.

V rámci řešení koronavirové pandemie už muselo nové vedení kraje požádat armádu o prodloužení výpomoci vojáků v pelhřimovské a třebíčské nemocnici a domově pro seniory Mitrov do 8. prosince. V domově Mitrov bylo podle hejtmana Schreka pořád hodně nakažených klientů a personálu, v třebíčské nemocnici zase obsazená všechna lůžka s plicní ventilací.

V boji proti šíření koronaviru kraj nechal otestovat dvě stě učitelů základních a středních škol v Kyjově a Strážnici na Hodonínsku. Antigenní testování bylo dobrovolné, dva lidé z něj vyšli pozitivně, uvedl krajský radní pro zdravotnictví Jiří Kasala (ODS). Podle něj šli do karantény a podstoupili klasické PCR testy.

Rada Olomouckého kraje už například vyslovila nesouhlas se stavbou kanálu Dunaj-Odra-Labe, který by měl vést i přes území kraje. Usnesení o zahájení přípravy na tuto rozsáhlou stavbu přijala 5. října česká vláda.

V rozpočtu na příští rok vedení Moravskoslezského kraje očekává propad příjmů. Plánovaná částka 8,570 miliardy korun je oproti schválenému rozpočtu letošního roku nižší o 1,626 miliardy korun, přičemž kraj předpokládá, že jen ze sdílených daní přijde o více než miliardu korun více do rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava, do dokončení nového Muzea automobilů Tatra v Kopřivnici na Novojičínsku či do dalších stavebních úprav ve Slezské nemocnici v Opavě.