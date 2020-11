Plzeňský kraj povede Ilona Mauritzová z ODS

Mauritzová získala 28 hlasů zastupitelů. Proti bylo 13 zastupitelů, z toho všech dvanáct zastupitelů ANO, které krajské volby vyhrálo. Čtyři zastupitelé za KSČM a SPD se hlasování zdrželi.

ANO to zdůvodnilo tím, že má pro nového hejtmana dvě kritéria. „Měl by ho nominovat vítěz voleb, a zároveň by to měla být osoba, která získala nejvíce preferenčních hlasů. Paní Mauriztová nesplňuje ani jedno hledisko,“ řekl Petr Vanka z opozičního hnutí. Nejvíce preferenčních hlasů v regionu získal exhejtman a lídr STAN Josef Bernard.

Ten bude podle koaliční smlouvy prvním náměstkem Mauritzové. Další tři posty náměstků připadnou jednotlivým koaličním uskupením. ODS a TOP 09 budou mít v devítičlenné radě celkem pět křesel, STAN i Piráti po dvou.