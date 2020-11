Středočeští zastupitelé zvolili Petru Peckovou hejtmankou

Středočeský kraj má novou hejtmanku. Zastupitelé na svém ustavujícím zasedání zvolili do čela regionu Petru Peckovou, která do voleb vedla vítězné STAN. Na koalici se ve Středočeském kraji dohodly všechny strany s výjimkou ANO, které jde do opozice. Před ustavujícím jednáním vedly koaliční strany s ANO spor o obsazení postu předsedy kontrolního výboru. ANO ho má slíbený, koalice se však postavila proti původní nominaci dosavadní hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO).