Libereckým hejtmanem je potřetí za sebou Půta

„Naším hlavním společným úkolem bude nejen zvládnutí krize v rámci nouzového stavu, to je především podpora zdravotnictví, domovů pro seniory, ústavů pobytových služeb. V dlouhodobém horizontu to bude příprava rozpočtu na rok 2021, který zohlední dopady všech těch opatření do ekonomiky,“ uvedl Půta.

„Myslím, že covidová opatření jsou dost velká, takže se dá čekat, že rozpočet bude menší, než jsme možná ještě před půl rokem všichni doufali. Zastupitelstvo se musí v prosinci věnovat debatě o prioritách a velikosti rozpočtu,“ dodal.

ANO, které bylo v minulých čtyřech letech součástí vládnoucí koalice, skončilo v opozici. „Budeme konstruktivní opozicí, samozřejmě budeme upozorňovat na to, co se nám nelíbí, co si myslíme, že není správně. Určitě budeme chtít, aby se věci posouvaly ve prospěch všech lidí v rámci Libereckého kraje,“ řekla Jitka Volfová, která byla minulé čtyři roky statutární náměstkyní hejtmana pro ekonomiku a kandidátku ANO do voleb vedla.

Důležité podle Volfové bude udržet vyrovnaný rozpočet, což při očekávaném snížení krajských příjmů nebude jednoduché. Hejtman bývalé náměstkyni nabízel funkci předsedy finančního výboru, to ale odmítla.

Starostové volby v kraji vyhráli s drtivým náskokem, když pro ně hlasovalo 38,57 procenta voličů a získali 22 mandátů ze 45. K nadpoloviční většině jim stačil jediný mandát. Piráti a ODS mají po pěti mandátech, koalice tak má pohodlnou většinu 32 hlasů. ANO s deseti zastupiteli skončilo v opozici, stejně jako SPD se třemi zastupiteli. ČSSD a komunisté se po 20 letech do zastupitelstva nedostali.