Putin nemůže odstoupit, protože už je jednoznačně válečný zločinec, myslí si historik Kelin

Podle výzkumu společnosti Kantar CZ pro ČT v souvislosti s konfliktem na Ukrajině vzrostla v říjnu oproti květnu ochota Čechů přijmout uprchlíky. Větší množství lidí se také v souvislosti s vlnou příchozích nebojí o práci. Ve stejném časovém horizontu naopak mírně klesla vůle posílat na Ukrajinu vojenskou pomoc.

Podle Fischera se musíme připravit na možnou další migrační vlnu s nástupem zimy, protože plán ruského prezidenta Putina je ničit ukrajinskou infrastrukturu, která dodává vodu, teplo a energie. „Je poctivé občanům říct: ano, my nevíme, co ještě Putin způsobí, může to vyvolat další vlnu uprchlíků, na kterou se připravujeme a kterou zvládneme,“ myslí si.