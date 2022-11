Floridou po hurikánu otřásají volby do Kongresu. Lidé hojně využívají možnost hlasovat předčasně

video Události ČT: Floridské volby do Kongresu

Jak se ukazuje, Američané v rekordních počtech využívají možnosti volit předčasně. Platí to i pro třetí nejlidnatější stát na jihu, který se stále vzpamatovává z ničivých dopadů hurikánu Ian.

Zatýkání má podle guvernéra Floridy vrátit důvěru ve volby poté, co jejich pravost bez důkazů zpochybnil exprezident Donald Trump. I proto se přesnost hlasovacích přístrojů – nejen na Floridě – pečlivě testovala. „Utratili jsme v posledních letech značné prostředky za modernizaci, jak fyzické, tak kybernetické bezpečnosti,“ dokládá volební dohlížitelka v Miami Christina Whiteová.

Politický smír ale neměl dlouhého trvání. V předvolební debatě se navíc ukázalo, že guvernér DeSantis může mít nejvyšší ambice – prezidentskou kandidaturu.

„Ano nebo ne, Rone? Odsloužíš plně čtyřletý mandát, pokud budeš znovuzvolený guvernérem Floridy? Není to těžká otázka a je férová. Ale on vám to neřekne,“ kritizuje DeSantise demokratický kandidát na guvernéra Charlie Crist. „Vím, že Charlie rád mluví o roku 2024 a Joe Bidenovi. Chci ale něco říct velmi, velmi jasně. Jediný unavený starý osel, kterého pošlu na pastvu, je Charlie Crist,“ zněla odpověď současného republikánského guvernéra.

Pokud republikáni ovládnou americký Kongres tak, jak předpovídají odhady, nelítostný politický boj s prezidentem Bidenem a jeho Demokratickou stranou se ještě zostří. Podle hlavy Bílého domu to „ovlivní na příští desetiletí, jak bude země vypadat.“

Zvlášť exprezident Trump doufá, že jím podpoření republikánští kandidáti obsadí důležité funkce. On sám si veřejně pohrává s myšlenkou, že bude znovu kandidovat na nejvyšší post.