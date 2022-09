Biden viní Trumpa a jeho příznivce, že rozvrací demokracii

Ve městě, které se stalo kolébkou americké demokracie, obvinil Biden své politické odpůrce, že otřásají samými základy Spojených států. „Donald Trump a MAGA-republikáni představují extremismus ohrožující samé základy naší republiky,“ řekl Biden před historickou budovou Independence Hall ve Filadelfii, kde byla přijata Deklarace nezávislosti Spojených států a také americká ústava.

Devětasedmdesátiletý demokratický prezident ostře kritizoval krajní křídlo republikánů a „extrémní filozofii MAGA“. Tato zkratka je narážkou na Trumpovo volební heslo z roku 2016 Make America Great Again (učiňme Ameriku opět velikou).

Nerespektujete ústavu, vyčetl současný prezident

Biden nyní vyčetl přívržencům MAGA, že „nerespektují ústavu, nevěří v právní stát a neuznávají vůli lidu“ a že jsou ochotni zvrátit demokratické volby. Obvinil je, že „jsou odhodláni vrátit tuto zemi nazpátek“ a chtějí Ameriku „bez práva na soukromý život, bez práva na antikoncepci, bez práva vzít si toho, koho milujete“, tedy bez sňatků osob stejného pohlaví.

„Zatímco tu stojím, rovnost a demokracie jsou vystaveny útoku. Nepředstírejme laskavě opak,“ řekl podle agentury Reuters.

Prezident v narážce na vpád Trumpových přívrženců do sídla Kongresu loni v lednu a Trumpovo zpochybňování výsledku prezidentských voleb zdůraznil, že v USA není místo pro politické násilí. Dodal, že nebude přihlížet, jak se lidé, kteří odmítají uznat porážku, pokoušejí ukrást volby. „Dlouho jsme si říkali, že americká demokracie je zaručena. Ale není. Musíme ji bránit. Chránit ji. Postavit se za ni. Každý z nás,“ zdůraznil podle serveru BBC News.

Milosti při Trumpově znovuzvolení?

Bývalý americký prezident Donald Trump uvedl, že poskytuje finanční pomoc některým z těch svých příznivců, kteří 6. ledna 2021 podnikli útok na americký Kapitol. Dodal, že pokud by byl znovu zvolen do Bílého domu, díval by se velmi příznivě na jejich omilostnění a omluvil se jim, informovala agentura Reuters.

„Mám na mysli úplné omilostnění s omluvou mnoha lidem,“ řekl ve čtvrtek moderátorce konzervativního rádia Wendy Bellové. „Budu se velmi, velmi silně zajímat o milosti, plné milosti,“ dodal Trump. Jeho zeť Jared Kushner v pátek uvedl, že Trump o prezidentské kandidatuře v roce 2024 „zjevně uvažuje“. Samotný Trump už několikrát naznačil, že se bude o Bílý dům znovu ucházet, ale zatím to přímo nepotvrdil.