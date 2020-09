Stěžejním tématem voleb je v Olomouckém kraji doprava. Dostavět se mají dálnice i cyklostezky

Hnutí ANO se snaží v Olomouckém kraji uspět s programem, který stojí na dotažení dopravních investic, rozvoji zázemí hasičů a záchranářů a boji proti suchu nebo povodním.

Druhou nejpočetnější stranou v současném zastupitelstvu je ČSSD, ta má nyní v kraji devět křesel. Kandidovat bude i letos, poprvé ale utvoří koalici s nedávno založeným hnutím Patrioti Olomouckého kraje.

Lídrem uskupení je současný ekonomický a investiční náměstek hejtmana Jiří Zemánek (ČSSD). Koalice slibuje, že má „recept pro kraj“ hned v několika odvětvích. Společný bod má s hnutím ANO v podpoře složek integrovaného záchranného sytému. Uskupení slibuje také zastavení zadlužování kraje. Další témata se týkají ekologie a životního prostředí.

Modernizace infekčního pavilonu v Prostějově

V čele kandidátky ODS je náměstek olomouckého hejtmana pro zdravotnictví Dalibor Horák. ODS si jako vlajkové téma zvolila hájit v kraji zájmy měst a obcí. Dále slibuje postavení moderního infekčního pavilonu v Prostějovské nemocnici, a to kvůli zmenšení rizika koronaviru v kraji. Stejně jako ANO chce i ODS v kraji zlepšit dopravu včetně cyklistické.

Širokou koalici Spojenci vytvořili Zelení, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí ProOlomouc. Vede ji poslanec a bývalý ministr zemědělství z KDU-ČSL Marian Jurečka. Spojenci vznikli proto, aby vyřešili otázku hospodářské obnovy regionu po epidemii koronaviru, zároveň chtějí dostat finance i do odlehlejších částí kraje.

Další poslanec je v čele olomoucké Trikolóry. Lídryní této strany je Zuzana Majerová Zahradníková. Člena parlamentu má v čele kandidátní listiny také SPD, vede ji Radim Fiala.

Dokončení obchvatu Přerova

Stejně jako výše uvedené strany zařadila do svého programu dopravu a její zlepšení také KSČM. Chce dokončit obchvat Přerova na dálnici D1. Lídrem KSČM je krajský zastupitel Ludvík Šulda. Komunisté slibují také pomoc občanům postiženým nouzovým stavem. Lidem chtějí zajistit zdraví a sociální jistoty.

Piráti se v Olomouckém kraji spojili se STAN. Jejich společným lídrem se stal olomoucký zastupitel a ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého Josef Suchánek (STAN). I oni chtějí dostavit dálnice. Prvním bodem jejich programu je ale ekologie a životní prostředí. Podobně jako komunisté chtějí lépe pečovat o půdu nebo vodu.

Tématem pro koalici Starostů a Pirátů je také zkvalitnění zdravotnictví nebo zařízení dostupného bydlení. Pokud by se dostali do vedení kraje, chtějí zprůhlednit chod úřadu. Jako výše uvedené strany by rádi zlepšili školství, vytvořili bezpečný kraj nebo podporovali sport a kulturu.

Celkem v Olomouckém kraji kandiduje 15 subjektů. Kromě těch uvedených výše se o hlasy voličů dále ucházejí: Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, Moravané, DSSS, SPR-RSČMS, Soukromníci společně s ODA, Monarchisté, Rozumní.