Soud začal řešit kauzu Vidkun. Žalobce našel korupční vztahy mezi policií, podnikateli a politiky

Ivan Kyselý získané informace využíval podle žalobce ve svůj prospěch nebo ve prospěch spřízněných osob, mezi které patřil tehdejší hejtman Rozbořil, nebo je využíval v neprospěch jiných. Navíc na základě sdělených informací instruoval Karla Kadlece, jaké další kroky mají policisté v určitých kauzách učinit. „V důsledku toho v Olomouckém kraji prostřednictvím Kadlece a Petrůje záměrně ohrožoval a mařil cíle trestních řízení,“ doplnil žalobce Stoklásek. Podle něj z trestních řízení nejen unikaly neveřejné informace, ale v některých případech to vedlo i k maření úkonů v trestních řízení.

Soudní spis podle žalobce Miroslava Stokláska postihuje období minimálně od 29. července 2014 do 13. října 2015. „Ivan Kyselý v Olomouci a na dalších místech České republiky od náměstka ředitele krajského ředitelství Karla Kadlece soustavně, pravidelně a dlouhodobě vyžadoval a neoprávněně si nechal sdělovat konkrétní informace z trestních řízení, které nebyly přístupné osobám stojícím mimo tato trestní řízení, ačkoliv věděl, že na sdělení takových informací nemá nárok a že Kadlec tím vědomě porušuje své zákonné povinnosti,“ uvedl žalobce.

Policisté podle žaloby vynášeli informace k devíti trestním kauzám

Tehdejší náměstek krajského policejního ředitelství Karel Kadlec podle žalobce Stokláska informace získával nejen od tehdejšího šéfa krajské hospodářské kriminálky Radka Petrůje, ale na základě svých vztahů také z trestních řízení Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nebo z Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. „Jednal s vědomím, že Ivan Kyselý využije tyto informace k posílení svého vlivu a předá podle vlastní úvahy dalším osobám s významným politickým či ekonomickým vlivem v Olomouckém kraji, a to zejména Ivanu Langerovi, Jiřímu Rozbořilovi či Martinu Majorovi, aby se odvděčil za to, že nebyl odvolán ze své funkce, a aby si ji i do budoucna prostřednictvím Ivana Kyselého, Jiřího Rozbořila a Ivana Langera zajistil,“ uvedl žalobce.