Protimafiánský útvar zatýkal policisty. Prohledali i byt exministra Langera

S příkazem k domovní prohlídce přišli policisté i do olomouckého bytu exministra Ivana Langera. Podle reportéra České televize Martina Laštůvky do domu v ulici 8. května přišli ráno policisté v civilu a přinesli si velký kufr. Server Novinky.cz uvedl, že exministra zadrželi a odvezli k výslechu, podle informací ČT tomu tak ale není, Langer zřejmě stále je u domovní prohlídky.

Týdeník Respekt na počátku října přinesl článek o vzniku ševětínské solární elektrárny. ČEZ zaplatil sto milionů korun za vícepráce, transakcí se zabývá policie. „Prověřuje se, jestli tyto peníze byly fakturovány oprávněně, či ne,“ popsala autorka textu Jana Klímová. Dodavatel stavby přitom podle Respektu platil miliony korun advokátní kanceláři, ve které pracuje Langer.

Exministr vnitra zřejmě nebude mezi obviněnými, policisté ale zadrželi jeho známého, podnikatele Ivana Kyselého, a tomu by trestní stíhání hrozit mohlo. Jak ale upozornila redaktorka Respektu Jana Klímová, která se nedávno zabývala okolnostmi vzniku ševětínské solární elektrárny, zatímco Langer, resp. advokátní kancelář, kde pracuje, přímo figurovala v podezřelých finančních tocích, Kyselý podobnou vazbu nemá. „Má zcela nepřímou vazbu přes lidi, se kterými sedí v jiných firmách, na společnost IES Recycling,“ odkázala na jedoho z dodavatelů stavby pro ČEZ.

Zásah Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se ale zdaleka netýká pouze Ivana Langera a Ivana Kyselého. V Olomouci přijela policie také na krajský úřad, objevily se nepotvrzené informace, že se zajímala o hejtmana Jiřího Rozbořila.

Detektivové si přišli pro kolegy

Jak naznačil Tomáš Tuhý, ÚOOZ zasahoval na krajském ředitelství v Olomouci, kam si inspektoři přišli pro jednoho z náměstků, a na policejním prezidiu, kde podle informací ČT vyslýchali ředitele kriminální policie Milana Pospíška a náměstka ředitele protikorupční policie Jiřího Jacha. Na pražské policejní prezidium přijeli osobně ředitel ÚOOZ Robert Šlachta a olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, pod kterého vyšetřování spadá.

„Této kauze předcházel podnět policie, bylo důvodné podezření, že dochází k protiprávnímu jednání zejména vzhledem ke korupci ve formě podplácení, ale také podezření ze zneužití pravomocí veřejného činitele,“ uvedl Tomáš Tuhý. Dodal, že se na zásahu nepodílela Generální inspekce bezpečnostních sborů, jak naznačovaly první informace.

Ministr vnitra Milan Chovanec upozornil, že nejvyšší policejní vedení o připravované akci předem vědělo. „Podnět k zahájení trestního stíhání u policie dala policie sama. To znamená, pro vedení policie nebylo to, co se dnes odehrává, nová informace. (…) Jsem rád, že policie jde touto cestou, tedy cestou, kdy se nebojí sáhnout do vlastních řad,“ řekl ministr.