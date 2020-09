Jihomoravský kraj trápí doprava a kapacita sociálních zařízení. Tématem voleb je i sucho

Zásadním tématem pro krajské volby je v Jihomoravském kraji bezesporu doprava. Za poslední čtyři roky se příliš neposunula stavba dálnice D52, která by měla propojit Brno s Vídní. Na české straně je třeba dokončit 23 kilometrů, které by se napojily na již existující úsek mezi Brnem a Pohořelicemi. Kroky k zahájení stavby napadá řada spolků , soudní spory a odvolání proti rozhodnutí úředníků se vlečou už více než deset let. Na rakouské straně přitom už řidiči po dálnici jezdí. Poslední úsek, obchvat Drasenhofenu, dokončili dělníci minulé září.

Se stavbou D52 souvisí i chystané obchvaty měst v jižní části kraje. Plán na obchvat Mikulova získal pravomocné územní rozhodnutí v prosinci, ale i proti němu je podaná žaloba. Podle informací na webu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by se mělo se stavbou okolo Mikulova začít v roce 2022. O něco dále je obchvat Znojma, který by měl odklonit dopravu směrem k východnímu kraji města. Jednu část dokončili silničáři minulý rok, napojit se na ni ale má dalších téměř devět kilometrů ve třech úsecích stavby. Celkové zprovoznění obchvatu plánuje ŘSD na rok 2030.

A problematické je i dopravní spojení v severní části kraje. Minulý rok krajští zastupitelé rozhodli, že místo dlouho plánované dálnice z Brna do Svitav povede silnice první třídy. Tah 43 by tak mohl mít ostřejší zatáčky a více mimoúrovňových křižovatek. V Brně by měl vést okolo přehrady po trase takzvané Hitlerovy dálnice, proti se ale staví městské části, které by stavba zasáhla. Silnici naopak vítají obce, ze kterých by měla odvést tranzitní dopravu.