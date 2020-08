Hašek jako hejtman skončil, vystřídal jej na jihu Moravy Bohumil Šimek

„Musím říct, že ten počet hlasů je pro mou osobu velmi překvapivý. Nečekal jsem to, o to víc to člověka potěší. Je to dost silný mandát na to, abych mohl čtyři roky vést jižní Moravu,“ řekl nový hejtman Šimek. Dodal, že je to zároveň zavazující. „Jsem si toho vědom, ale udělám s náměstky, radními a zastupiteli vše, abychom posunuli jižní Moravu dopředu.“ Šimek v minulosti působil jako vedoucí kanceláře hejtmana ještě za Haška a také jako bezpečnostní ředitel kraje. Z úřadu ale neodešel v dobrém.

Náměstci Vitula a Maleček zůstanou i na radnicích jako starostové

Nově zvolení náměstci Vitula a Maleček zůstanou i nadále v pozicích starostů. Jan Vitula je starostou Židlochovic na Brněnsku a Martin Maleček městské části Brno-sever. „Nyní je to nastaveno tak, že mám neuvolněnou funkci náměstka na kraji a uvolněnou starosty,“ řekl Maleček. Jako náměstek bude mít na starosti územní plánování spojené s dopracováním Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. „V nejbližších třech letech to obnáší studii na doplnění zásad pro brněnskou oblast a vytyčení koridorů silnic a komunikací. Budu jednat se starosty městských částí a dalších obcí. Věřím, že to nebude na úkor ani jedné práce, naopak je moje pozice spíš ku prospěchu,“ dodal.

Jan Vitula ještě neví, která funkce bude uvolněná – tedy placená a na plný úvazek. Připustil, že možná zůstane jako uvolněný v obou z nich. „Starostou zůstanu, protože jsem to slíbil. O tom, jestli bude něco uvolněného, povedu debatu u nás na radě ve městě. Podle mě jdou funkce bez problémů skloubit,“ řekl. Na kraji bude mít na starosti vědu a výzkum. „Této oblasti se věnuji už 15 let a rovnou jsem řekl lidem, se kterými budu na kraji spolupracovat, co mi mají nachystat. V zastupitelstvu města jsem taky 15 let a znám každý kámen. Také tam mám dobrý tým,“ řekl Vitula.