Dálnici zamítli. Z Brna do Svitav povede silnice první třídy

I mimo dopravní špičku projede obcí Lipůvka během pěti minut více než stovka aut. Každé třetí je přitom nákladní. Není divu, že se obyvatelé na nový tah na Svitavy, který povede mimo obec, těší.

„Obec, stejně jako všechny obce, které jsou na I/43, o to usiluje dlouhodobě. Jestli to bude D43 nebo silnice rychlostního typu, je nám jedno. Samozřejmě nám to vymístí tranzitní dopravu z obce,“ popsal starosta Lipůvky Ivo Pospíšil (nestr. za STAN). Denně Lipůvkou podle oficiálního sčítání Ředitelství silnic a dálnic projede více než 20 tisíc aut. Podle starosty Pospíšila by se na novou silnici přesunulo asi 70 procent z nich.

Tah 43 z Brna na sever má být silnicí 1. třídy se čtyřmi pruhy a ne dálnicí. Doporučili to autoři územní studie pro Jihomoravský kraj. Jako silnice může mít ostřejší zatáčky a víc mimoúrovňových křižovatek. Také nižší rychlost a tím i nižší hlučnost. #doprava #jmk @brnomycity pic.twitter.com/JyoywVXE5U — Lucie Kučerová (@Kucerova_CT) September 18, 2019

Silnice první třídy by alespoň podle předběžných plánů měla protínat cestu mezi Drásovem a Malhostovicemi, a to jen několik desítek metrů za posledními domy v obou obcích. V nich jsou proto místní proti. „No, vadí mi to, samozřejmě, komu by to nevadilo. Ale překvapení to není, spíš nakonec bude překvapení, kudy to povede,“ popsala Eva Dvořáková z Drásova.

Stejně tak se proti stavějí i další obce, které leží na trase, kudy má v budoucnu čtyřproudá silnice vést. Mají totiž strach, že obdobný problém, jako má teď třeba Lipůvka, by se v budoucnu mohl přesunout za domy jim. Kraj slibuje, že tak to nebude, a to právě i díky tomu, že odborníci od dálnice ustoupili k silnici první třídy.