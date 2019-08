Dálnice nebo silnice první třídy. V roce 2025 se možná začne stavět úsek tahu 43 z Bořitova do Svitávky

Pokud vyjde optimistická varianta, tah z Bořitova do Svitávky by se mohl začít stavět už v roce 2025. Není jasné, zda střední část komunikace číslo 43 bude dálnicí, nebo silnicí první třídy. I tak by se podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radima Fialy mělo v úseku jezdit 130 kilometrů v hodině. Stávající silnice bude ještě nejméně deset let přetížená, ŘSD proto chystá na několika místech její stavební úpravy.