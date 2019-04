Jihomoravský kraj chce vést D43 přes Brno-Bystrc. Doporučila to nová studie

Jihomoravský kraj si za 24 milionů korun nechal zpracovat asi největší dokument v historii územního plánování v Česku. Týká se koridorů chystaných dopravních staveb na Brněnsku. „Studie je unikátní v rozptylových a hlukových mapách, jdeme na úroveň každého domu, a to je to, co z ní dělá v uvozovkách to ohromné dílo,“ řekl vedoucí projektového týmu Jakub Kynčl.

Podle této studie by měla vést silnice 43 z Kuřimi jižně do dvacetitisícové městské části Brno-Bystrc. Tedy v trase, kudy měla vést už takzvaná „Hitlerova dálnice“. „Územní studie doporučila z těch původně 15 řešených variant variantu D.3 a S.1. Která z variant to nakonec bude, není zatím rozhodnuto,“ řekl náměstek hejtmana Martin Maleček (Starostové pro Jižní Moravu).

Varianta D.3 znamená stavbu dálnice. Tedy mírnější oblouky zatáček a méně křižovatek. Varianty S, to je čtyřpruhá silnice první třídy. V porovnání s dálnicí má ostřejší zatáčky i víc křižovatek, a tedy těsnější propojení s místní sítí silnic.