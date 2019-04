Obce i sdružení na jihu Moravy se bouří. Žalují kraj kvůli „Hitlerově“ dálnici i silnici do Vídně

Podobně mluví i jeho kolega z Dolních Dunajovic Josef Hasník. Obci se nelíbí plány na trasu dálnice na Vídeň. Objízdná trasa pro řidiče, kteří by se chtěli dálnici vyhnout, by totiž vedla středem obce.

Zástupcům Jinačovic se tak nelíbí koridor určený pro stavbu silnice R43, tedy dálnice, kterou už kdysi naplánovalo hitlerovské Německo. „Pokud by R43 měla vést ve stopě Hitlerovy dálnice, tak je to kousek od zastavěné části obce,“ řekl starosta Jan Kazda.

Žalobu za všechny protestující sepsali právníci z kanceláře Frank Bold. „Na území Jihomoravského kraje, zejména v Brně a jeho okolí, jsou desetitisíce lidí dlouhodobě vystaveny nadlimitně znečištěnému ovzduší. Zásady územního rozvoje tento protiprávní stav nejen neřeší, ale podle rozhodnutí zastupitelstva kraje má být do brněnské aglomerace a do města Brna zavlečena další dálková tranzitní doprava,“ uvedli zástupci právní kanceláře.

Náměstek jihomoravského hejtmana Martin Maleček řekl, že kraj o plánech rozvoje s obcemi dlouho jednal a snažil se zohlednit jejich připomínky. Podle něj se ale nedá zavděčit všem.

Kraj zpracovával zásady územního rozvoje do roku 2016 poté, co předchozí dokument zrušil soud. Podle navrhovatelů ale kraj některé chyby opakoval. V platném dokumentu chybí dořešení tranzitních tahů v brněnské aglomeraci. Jejich vedení má navrhnout studie. Aktualizace zásad podle ní by se mohla teoreticky stihnout do roku 2020.