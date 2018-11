Domovy pro seniory nemají dostatek míst. S výstavbou nových zařízení pomáhají dotace

Skoro dva a půl tisíce jihomoravských seniorů čeká na umístění do domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem. Číslo za poslední rok kleslo. Kraj totiž využívá informační systém, který sociální pracovníky upozorní na to, že si senior zažádal o místo ve více domovech. Kapacita šesti tisíc míst ale stále nestačí, obce na jihu Moravy proto žádají o dotace, které by jim pomohly s výstavbou nových zařízení. Ne všechny uspějí.