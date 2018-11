Stárnutí české populace je pro zdravotnictví výzva. Zaměřte se na péči o seniory, doporučuje OECD

Falilou Fall z ekonomického odboru OECD uvedl, že jedna z hlavních výzev je stárnutí populace. „V současné době spotřebovávají senioři 45 procent výdajů na zdravotnictví. Pokud v této oblasti nic nepodnikneme, může to stoupnout až na 75 procent,“ vysvětlil. Do roku 2050 podle něj podíl osob nad 65 let stoupne z 18 na 30 procent.