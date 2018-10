S Husákovými dětmi v důchodu nastane problém. Nečekám, že domácnosti přejdou k modelu čtyř dětí, říká Zamrazilová

„Je před námi asi patnáct dobrých let, kdy bude důchodový systém vyrovnaný, případně dokonce i v mírném přebytku. Problém začne v momentě, kdy půjdou do důchodu ročníky sedmdesátých let. Problém by trval dalších asi 30 let, pak by se demografická situace vyrovnala, protože už tady ,Husákovy děti‘ nebudou,“ uvedla Zamrazilová.

Vláda a parlament tak podle ní stojí před politickou trojčlenkou. „Buď zvýšit daně nebo zvýšit věk odchodu do důchodu, nebo se smířit s tím, že životní úroveň v důchodu poklesne výrazně oproti životní úrovni v práci. Tuto trojčlenku neošidí žádný technologický pokrok,“ podotkla.

Od nových ročníků se záchrana nečeká

Když by se snižovala životní úroveň, podle hrubého propočtu Zamrazilové by důchody v demografické situaci let 2038 až 2050 odpovídaly v dnešních poměrech devíti tisícům korun. Letos je přitom průměrný důchod přes dvanáct tisíc.