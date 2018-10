Veřejné finance nejsou dlouhodobě udržitelné. Za 50 let na tom budeme hůř než Řecko

To je více, než nyní vykazuje jakákoli země Evropské unie včetně Řecka. Ve své první Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí to v úterý uvedla Národní rozpočtová rada. Zpráva uvádí, že nepříznivému vývoji by bylo možné zabránit zvýšením daní, posunutím věku odchodu do důchodu nebo snížením důchodů vzhledem k průměrné mzdě.

Dodal, že zvrátit to lze jen tehdy, pokud bude provedena „nějaká ne úplně kosmetická úprava důchodového systému“. Politici musí podle Jana Pavla najít takový systém, který zabrání obrovským deficitům a zajistí, že bude zároveň dostatečně sociálně citlivý a neuvrhne důchodce do existenčních problémů.

„V současné době veřejné finance nemají nějaký významnější problém, ten se začne objevovat až někdy po roce 2030, kdy se začne dostávat důchodový systém do deficitu v souvislosti se silnými ročníky 70. let a jejich odchody do důchodu,“ řekl člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel.

Rada upozornila, že rychlejší růst výdajů v porovnání s příjmy by sám o sobě prohloubil dluh na zhruba 180 procent HDP. „Překročení dluhové brzdy, jež je nyní zákonem stanovena na 55 procent HDP, a následné další zvyšování zadlužení by ale vyvolalo reakci finančních trhů,“ uvádí dokument. Investoři by totiž požadovali za půjčení peněz státu rizikovou prémii, která by zvýšila úroky u půjček, a to by vývoj dluhu ještě zhoršilo. Země by se tak podle rady ocitla v dluhové pasti.

Za bezpečné rozpočtová rada považuje udržovat podíl veřejného dluhu k HDP na maximálně 40 procentech. To by zajistilo, aby se v případě krize nebo jakéhokoliv nepříznivého vývoje neúnosně nezvyšovalo zadlužení země.

Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí má za cíl přinést pohled na to, zda by Česká republika byla při zachování stávajícího nastavení daňových a výdajových politik schopná v horizontu následujících 50 let hradit svoje výdaje a závazky tak, aby nebyla ohrožena neudržitelným zadlužením.