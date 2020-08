Burácení motorek rozeznělo Masarykův okruh. Diváci ale rachotu letos nenaslouchají

Pouze s jedním českým jezdcem a bez diváků pokračuje v Brně od pátku do neděle mistrovství světa silničních motocyklů. Domácí barvy bude ve Velké ceně České republiky hájit pouze Filip Salač, aktuálně čtrnáctý pilot kategorie Moto3.

„Určitě to bude specifické a trošičku nudné. Strašně mě mrzí, že v Brně, kde jsem se nejvíc těšil na diváky a kde mám nejvíc přátel, se to jede bez nich,“ řekl Salač před svým třetím startem v Brně.

Teoreticky sice nebude na Masarykově okruhu pod takovým tlakem, ale ani to za klad nepovažuje. „Je pravda, že když tam nejsou diváci, tak nemáte stres a můžete se více soustředit na závody. Když tam ale jsou, dodá vám to větší motivaci. Jdete do závodu a tréninku s větším nadšením,“ podotkl Salač.

“Tribuna chudých” na Masarykově okruhu bude letos asi ještě žádanější. Už teď během tréninků jsme na místě potkali asi 30 lidí, třeba skupinu fanoušků z 🇩🇪 - @PolicieCZ i strážníci dohlédnou na to, aby nedělali nepořádek, nerozdělávali oheň nebo nestavěli stany. pic.twitter.com/fG0UFdakE6 — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) August 7, 2020

Výrazně je ale omezen i počet lidí, kteří se starají o zabezpečení a servis pro jezdce. Na Automotodromu je také povinné nosit roušky. „Na řadě pracovních pozic jsou vyžadovány ochranné štíty a gumové rukavice,“ zdůraznila ředitelka Masarykovu okruhu Ivana Ulmanová. Dodržování hygienických zásad je podle ní o víkendu na okruhu prioritou.

S letošními penězi si pořadatelé budou muset vystačit dva ročníky

Že diváci zaplní příští rok tribuny, doufají nejen závodníci, ale i pořadatelé. Město Brno sice schválilo letos podporu 60 milionů, kraj stejnou částku a stát dá 85 milionů. S těmito penězi ale musí pořadatelé vystačit na dva roky. „Částka, kterou dává Jihomoravský kraj a město Brno, je hodně vysoká, takže nedojde určitě k nějakému razantnímu navýšení,“ řekl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (za ANO).

„Jeden názor je takový, že je to tradice, že je to akce, která do Brna patří, a z toho důvodu si tedy zaslouží i nějaký příspěvek z městského rozpočtu. Na druhou stranu vnímám i ty argumenty, že se jedná o soukromou akci, která by neměla být z veřejných rozpočtů financována. To rozhodování není jednoduché,“ popsala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).