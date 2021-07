Poloprázdné jsou restaurace, hotely i ulice, kudy dříve proudily davy turistů. Česku stále chybí ti ze zahraničí

Úbytek zahraničních turistů je znát i v dalších městech. Například do Kutné Hory jich vlakem denně mířily stovky. Teď jsou to podle informační kanceláře nanejvýš jednotky. „Návštěvnost byla předtím z 90 procent zahraniční návštěvníci, teď se to obrátilo a zhruba 98 procent jsou čeští návštěvníci,“ konstatuje Martin Betuštiak z Informačního centra města Kutná Hora.

Ani večer se situace příliš nemění, i když jsou zahrádky o něco plnější, rozhodně se to nedá srovnat s obdobím před koronavirem. Zahraniční turisté tak chybí i v této době například na Staroměstkém náměstí, kde je už krátce po půl desáté relativní klid, což dřív nebylo běžné, protože do zdejších ulic chodili turisté za večerní zábavou.

„Málo lidí, hodně zahrádek zavřených, je to hodně evidentní, že turistů je málo, ale nám to nevadí,“ konstatuje jedna návštěvnice náměstí. „Já jsem spíš zvyklý na takový ten pražský život, to tady chybí,“ doplňuje další člověk.

Turisty vyhlížejí marně i pražští podnikatelé

Procházka centrem Prahy má teď pro majitele Style Travel Agency a zástupce Koalice incomingových cestovních agentur Petra Vojíře tak trochu smutný nádech. Poloprázdné ulice totiž značí, že jeho podnikání je na tom stále špatně. Pořádá hromadné zájezdy pro cizince, jenže teď prakticky není pro koho.

„Dostali jsme se v porovnání s rokem 2019 na nějakých nula až tři procenta klientů, tedy velmi špatné. Lidé v zahraničí mají pořád určitou nedůvěru, dalo by se říct strach z toho, co se tady děje,“ vysvětluje.

Stejně jsou na tom i další podobné cestovky, některé z nich už proto musely skončit. „Upřímně řečeno, stát nám moc nepomohl, naše cestovní agentura na strašně moc dotací z různých důvodů nemohla dosáhnout. Vím o některých, kteří řekli, že už dál nemohou,“ dodal Vojíř.

Zákazníky marně vyhlíží i majitel obchodu Local Artists Martin Hřebout. Do centra Prahy chtěl vrátit typické české suvenýry od lokálních výrobců. Pět let se mu to dařilo, teď téměř bojuje o přežití. „Dva tři roky zpátky byly doby, kdy jsme si přáli, aby lidí touto ulicí procházelo méně. Protože tady už nemohli jít a docházelo k ucpání,“ přibližuje, jak to vypadalo v ulici, ze které se vstupuje do obchodu.

Doplňuje, že dřív musel zaměstnávat tři prodavače najednou, teď za kasou sedí sám, a kdyby mu majitel nemovitosti nesnížil nájemné, patrně by musel zavřít. „Zahraničních turistů je opravdové minimum, pořád se bavíme tak o deseti procentech předkrizových tržeb,“ doplnil Hřebout.

Málo lidí je i v restauracích v centru, kam dřív chodili hlavně cizinci. „My vlastně zatím žijeme z českých turistů, ale poskrovnu. Že by jezdila Evropa nebo svět, zatím ne, zatím je to hodně špatné. My potřebujeme, aby začali jezdit turisti, na tom je ten náš byznys postavený,“ konstatuje Lenka Vačicová z Café Mozart.